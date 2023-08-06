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Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 06.08.2023 (обновлено: 14:52 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/peregovory-1888457993.html
Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны
Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны - РИА Новости, 06.08.2023
Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны
Переговоры с Киевом пока не нужны, противник должен приползти на коленях с мольбой о пощаде, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T13:32
2023-08-06T14:52
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
политика
украина
россия
джидда
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МОСКВА, 6 авг к РИА Новости. Переговоры с Киевом пока не нужны, противник должен приползти на коленях с мольбой о пощаде, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Так политик прокомментировал стартовавшие в Джидде консультации по Украине, на которые не пригласили Россию. По словам Медведева, осуждать стремление завершить конфликт сложно. Кроме того, невозможно диспутировать по поводу отсылок к Уставу ООН, учитывая, что помимо положений о суверенитете государства там также сказано о праве наций на самоопределение, отметил он.Зампред Совбеза подчеркнул, что любые мирные инициативы могут быть реализованы при выполнении трех условий. Во-первых, речь идет об участии в переговорах обеих сторон конфликта, чего в Джидде не наблюдается. Во-вторых, необходимо учитывать исторический контекст. По словам Медведева, Украина — "осколок Российской империи" и не существовала как страна до 1991 года. В-третьих, нужно принимать во внимание современные реалии. Политик отметил, что сейчас Украина переживает стадию полураспада, а некоторые ее территории уже вернулись в Россию. Медведев заявил, что шансы на успех будет иметь только тот посредник, который признает эти очевидные факты. Тем не менее, сейчас в переговорах нет необходимости, отметил он. По словам зампредседателя Совбеза, противник "должен приползти на коленях, моля о пощаде".В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888417324.html
https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html
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дмитрий медведев, политика, украина, россия, джидда
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Политика, Украина, Россия, Джидда
Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны

Медведев заявил, что Киев должен молить о пощаде

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг к РИА Новости. Переговоры с Киевом пока не нужны, противник должен приползти на коленях с мольбой о пощаде, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал стартовавшие в Джидде консультации по Украине, на которые не пригласили Россию. По словам Медведева, осуждать стремление завершить конфликт сложно. Кроме того, невозможно диспутировать по поводу отсылок к Уставу ООН, учитывая, что помимо положений о суверенитете государства там также сказано о праве наций на самоопределение, отметил он.
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Зампред Совбеза подчеркнул, что любые мирные инициативы могут быть реализованы при выполнении трех условий. Во-первых, речь идет об участии в переговорах обеих сторон конфликта, чего в Джидде не наблюдается. Во-вторых, необходимо учитывать исторический контекст. По словам Медведева, Украина — "осколок Российской империи" и не существовала как страна до 1991 года. В-третьих, нужно принимать во внимание современные реалии. Политик отметил, что сейчас Украина переживает стадию полураспада, а некоторые ее территории уже вернулись в Россию.
Медведев заявил, что шансы на успех будет иметь только тот посредник, который признает эти очевидные факты. Тем не менее, сейчас в переговорах нет необходимости, отметил он. По словам зампредседателя Совбеза, противник "должен приползти на коленях, моля о пощаде".
В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевПолитикаУкраинаРоссияДжидда
 
 
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