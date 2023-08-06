https://ria.ru/20230806/peregovory-1888457993.html

Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны

Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны - РИА Новости, 06.08.2023

Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны

Переговоры с Киевом пока не нужны, противник должен приползти на коленях с мольбой о пощаде, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T13:32

2023-08-06T13:32

2023-08-06T14:52

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

политика

украина

россия

джидда

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МОСКВА, 6 авг к РИА Новости. Переговоры с Киевом пока не нужны, противник должен приползти на коленях с мольбой о пощаде, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Так политик прокомментировал стартовавшие в Джидде консультации по Украине, на которые не пригласили Россию. По словам Медведева, осуждать стремление завершить конфликт сложно. Кроме того, невозможно диспутировать по поводу отсылок к Уставу ООН, учитывая, что помимо положений о суверенитете государства там также сказано о праве наций на самоопределение, отметил он.Зампред Совбеза подчеркнул, что любые мирные инициативы могут быть реализованы при выполнении трех условий. Во-первых, речь идет об участии в переговорах обеих сторон конфликта, чего в Джидде не наблюдается. Во-вторых, необходимо учитывать исторический контекст. По словам Медведева, Украина — "осколок Российской империи" и не существовала как страна до 1991 года. В-третьих, нужно принимать во внимание современные реалии. Политик отметил, что сейчас Украина переживает стадию полураспада, а некоторые ее территории уже вернулись в Россию. Медведев заявил, что шансы на успех будет иметь только тот посредник, который признает эти очевидные факты. Тем не менее, сейчас в переговорах нет необходимости, отметил он. По словам зампредседателя Совбеза, противник "должен приползти на коленях, моля о пощаде".В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888417324.html

https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, украина, россия, джидда