Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны
Медведев заявил, что Киев должен молить о пощаде
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг к РИА Новости. Переговоры с Киевом пока не нужны, противник должен приползти на коленях с мольбой о пощаде, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал стартовавшие в Джидде консультации по Украине, на которые не пригласили Россию. По словам Медведева, осуждать стремление завершить конфликт сложно. Кроме того, невозможно диспутировать по поводу отсылок к Уставу ООН, учитывая, что помимо положений о суверенитете государства там также сказано о праве наций на самоопределение, отметил он.
Зампред Совбеза подчеркнул, что любые мирные инициативы могут быть реализованы при выполнении трех условий. Во-первых, речь идет об участии в переговорах обеих сторон конфликта, чего в Джидде не наблюдается. Во-вторых, необходимо учитывать исторический контекст. По словам Медведева, Украина — "осколок Российской империи" и не существовала как страна до 1991 года. В-третьих, нужно принимать во внимание современные реалии. Политик отметил, что сейчас Украина переживает стадию полураспада, а некоторые ее территории уже вернулись в Россию.
Медведев заявил, что шансы на успех будет иметь только тот посредник, который признает эти очевидные факты. Тем не менее, сейчас в переговорах нет необходимости, отметил он. По словам зампредседателя Совбеза, противник "должен приползти на коленях, моля о пощаде".
В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.