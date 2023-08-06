Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского, пишут СМИ
WSJ: Киев на переговорах в Джидде больше не настаивал на принятии мирного плана Зеленского
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киев на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда больше не настаивал на принятии "мирного плана" Владимира Зеленского, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
"На тех переговорах (в Копенгагене - ред.) Украина настаивала на том, чтобы крупные развивающиеся страны приняли мирный план Зеленского, в основе которого лежит требование о том, чтобы мир начался только после полного вывода российских войск... Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него", - пишет газета со ссылкой на европейского чиновника.
По оценкам газеты, участники переговоров "проявили больше стремления к достижению консенсуса".
В июне в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "ее главной целью была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" (Владимира) Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".