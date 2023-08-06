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Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/peregovory-1888449861.html
Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского, пишут СМИ
Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2023
Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского, пишут СМИ
Киев на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда больше не настаивал на принятии "мирного плана" Владимира Зеленского, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:23
2023-08-06T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джидда
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киев на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда больше не настаивал на принятии "мирного плана" Владимира Зеленского, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. "На тех переговорах (в Копенгагене - ред.) Украина настаивала на том, чтобы крупные развивающиеся страны приняли мирный план Зеленского, в основе которого лежит требование о том, чтобы мир начался только после полного вывода российских войск... Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него", - пишет газета со ссылкой на европейского чиновника. По оценкам газеты, участники переговоров "проявили больше стремления к достижению консенсуса". В июне в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "ее главной целью была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" (Владимира) Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна". Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html
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в мире, украина, джидда, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джидда, Владимир Зеленский
Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского, пишут СМИ

WSJ: Киев на переговорах в Джидде больше не настаивал на принятии мирного плана Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киев на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда больше не настаивал на принятии "мирного плана" Владимира Зеленского, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
"На тех переговорах (в Копенгагене - ред.) Украина настаивала на том, чтобы крупные развивающиеся страны приняли мирный план Зеленского, в основе которого лежит требование о том, чтобы мир начался только после полного вывода российских войск... Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него", - пишет газета со ссылкой на европейского чиновника.
По оценкам газеты, участники переговоров "проявили больше стремления к достижению консенсуса".
В июне в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "ее главной целью была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" (Владимира) Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
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Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
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