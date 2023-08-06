https://ria.ru/20230806/pakistan-1888475654.html
При крушении поезда в Пакистане погибли не менее 25 человек
При крушении поезда в Пакистане погибли не менее 25 человек - РИА Новости, 06.08.2023
При крушении поезда в Пакистане погибли не менее 25 человек
Не менее 25 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщил телеканал... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:39
2023-08-06T15:39
2023-08-06T15:39
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Не менее 25 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщил телеканал Geo. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда, полиция пока не сообщила причины крушения. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов. Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации. "Спасательная операция пакистанской армии будет продолжаться до доставки последних раненых в больницу и нахождения людей, оказавшихся в ловушке на месте аварии", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220114/indiya-1767775147.html
https://ria.ru/20210607/poezd-1735931796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, синд, пакистан
При крушении поезда в Пакистане погибли не менее 25 человек
Geo: при крушении поезда в Пакистане погибли не менее 25 человек и более 80 ранены
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости.
Не менее 25 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщил телеканал Geo
.
По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда, полиция пока не сообщила причины крушения.
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В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов.
Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации.
"Спасательная операция пакистанской армии будет продолжаться до доставки последних раненых в больницу и нахождения людей, оказавшихся в ловушке на месте аварии", — говорится в сообщении.
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