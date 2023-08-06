https://ria.ru/20230806/pakistan-1888475654.html

При крушении поезда в Пакистане погибли не менее 25 человек

При крушении поезда в Пакистане погибли не менее 25 человек - РИА Новости, 06.08.2023

При крушении поезда в Пакистане погибли не менее 25 человек

Не менее 25 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщил телеканал... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:39

2023-08-06T15:39

2023-08-06T15:39

в мире

синд

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Не менее 25 человек погибли и более 80 получили ранения в ходе схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд, сообщил телеканал Geo. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда, полиция пока не сообщила причины крушения. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов. Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации. "Спасательная операция пакистанской армии будет продолжаться до доставки последних раненых в больницу и нахождения людей, оказавшихся в ловушке на месте аварии", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220114/indiya-1767775147.html

https://ria.ru/20210607/poezd-1735931796.html

синд

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, синд, пакистан