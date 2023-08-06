https://ria.ru/20230806/otkrytki-1888424626.html

В Москве и Петербурге отправляют праздничные железнодорожные открытки

В Москве и Петербурге отправляют праздничные железнодорожные открытки - РИА Новости, 06.08.2023

В Москве и Петербурге отправляют праздничные железнодорожные открытки

Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в День железнодорожника сделал открытки со специальным сувенирным штемпелем, которые любой... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:26

2023-08-06T08:26

2023-08-06T09:13

общество

москва

санкт-петербург

гранд сервис экспресс

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в День железнодорожника сделал открытки со специальным сувенирным штемпелем, которые любой желающий может отправить по почте прямо с вокзала бесплатно, передает корреспондент РИА Новости с Ленинградского вокзала Москвы. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году он приходится на 6 августа. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. ГСЭ в этот день сделал акцию с открытками одновременно на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Как пояснили РИА Новости в компании, с 7.45 до 9.15 любой желающий может взять специальную открытку, заполнить её, указав все необходимые данные адресата, как в обычной почтовой открытке, и опустить в почтовый ящик. Она будет доставлена адресату. Платить за это не надо. В частности, на Ленинградском вокзале столик с открытками и почтовый ящик стоят на платформе у пути номер 3. "Специально для мероприятия разработан сувенирный штемпель", - рассказали в ГСЭ. Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт - Петербургом.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва, санкт-петербург, гранд сервис экспресс