https://ria.ru/20230806/otkrytki-1888424626.html
В Москве и Петербурге отправляют праздничные железнодорожные открытки
В Москве и Петербурге отправляют праздничные железнодорожные открытки - РИА Новости, 06.08.2023
В Москве и Петербурге отправляют праздничные железнодорожные открытки
Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в День железнодорожника сделал открытки со специальным сувенирным штемпелем, которые любой... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T08:26
2023-08-06T08:26
2023-08-06T09:13
общество
москва
санкт-петербург
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в День железнодорожника сделал открытки со специальным сувенирным штемпелем, которые любой желающий может отправить по почте прямо с вокзала бесплатно, передает корреспондент РИА Новости с Ленинградского вокзала Москвы. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году он приходится на 6 августа. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. ГСЭ в этот день сделал акцию с открытками одновременно на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Как пояснили РИА Новости в компании, с 7.45 до 9.15 любой желающий может взять специальную открытку, заполнить её, указав все необходимые данные адресата, как в обычной почтовой открытке, и опустить в почтовый ящик. Она будет доставлена адресату. Платить за это не надо. В частности, на Ленинградском вокзале столик с открытками и почтовый ящик стоят на платформе у пути номер 3. "Специально для мероприятия разработан сувенирный штемпель", - рассказали в ГСЭ. Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт - Петербургом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, санкт-петербург, гранд сервис экспресс
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Гранд Сервис Экспресс
В Москве и Петербурге отправляют праздничные железнодорожные открытки
Пассажиры вокзалов в Москве и Петербурге отправляют праздничные железнодорожные открытки
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в День железнодорожника сделал открытки со специальным сувенирным штемпелем, которые любой желающий может отправить по почте прямо с вокзала бесплатно, передает корреспондент РИА Новости с Ленинградского вокзала Москвы.
День железнодорожника отмечается в России
в первое воскресенье августа. В этом году он приходится на 6 августа. Праздничные мероприятия проходят по всей стране.
ГСЭ в этот день сделал акцию с открытками одновременно на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Как пояснили РИА Новости в компании, с 7.45 до 9.15 любой желающий может взять специальную открытку, заполнить её, указав все необходимые данные адресата, как в обычной почтовой открытке, и опустить в почтовый ящик. Она будет доставлена адресату. Платить за это не надо. В частности, на Ленинградском вокзале столик с открытками и почтовый ящик стоят на платформе у пути номер 3.
"Специально для мероприятия разработан сувенирный штемпель", - рассказали в ГСЭ.
Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт - Петербургом.
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