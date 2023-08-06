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В ВС Белоруссии бойцов готовят с учетом опыта СВО, заявил Лукашевич - РИА Новости, 06.08.2023
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21:24 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/opyt-1888516930.html
В ВС Белоруссии бойцов готовят с учетом опыта СВО, заявил Лукашевич
В ВС Белоруссии бойцов готовят с учетом опыта СВО, заявил Лукашевич - РИА Новости, 06.08.2023
В ВС Белоруссии бойцов готовят с учетом опыта СВО, заявил Лукашевич
Заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что в подготовку бойцов вносятся коррективы с учетом опыта... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T21:24
2023-08-06T21:24
белоруссия
вадим лукашевич
украина
россия
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МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что в подготовку бойцов вносятся коррективы с учетом опыта проведения Россией специальной военной операции на Украине. &quot;Что касается специальной военной операции, она однозначно внесла свои коррективы в подготовку подразделений сил специальных операций. Мы постоянно анализируем ход ее проведения. Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются. С учетом этого мы строим свою боевую подготовку. С учетом этого мы готовим наших военнослужащих к выполнению задач. С учетом этого мы проводим мероприятия переоснащения наших подразделений&quot;, - сказал Лукашевич в интервью телеканалу СТВ.По его словам, в подразделения сил спецопераций постоянно поступают новые образцы техники, оружия, снаряжения. "Мы огромное внимание начали уделять развитию беспилотной летательной авиации. У нас беспилотный летательный аппарат в каждом подразделении имеется. Это новые средства ведения боя, они нам сейчас необходимы", - продолжил Лукашевич. Он также отметил, что бойцы сил спецопераций совместно с пограничниками в настоящее время выполняют ряд задач в рамках усиления охраны границы с Украиной. "Несем службу на различных объектах, патрулируем. Делаем всё возможное и невозможное, чтобы на территорию нашей страны не проникли диверсионно-разведывательные группы. Чтобы на территории нашей страны исключить различного рода террористические акты. Мы стоим на границе в первую очередь для того, чтобы обеспечить мир, сон и спокойствие граждан нашей Республики Беларусь", - сказал Лукашевич.
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белоруссия, вадим лукашевич , украина, россия
Белоруссия, Вадим Лукашевич , Украина, Россия
В ВС Белоруссии бойцов готовят с учетом опыта СВО, заявил Лукашевич

Лукашевич: в подготовку бойцов вносятся коррективы с учетом опыта проведения Россией СВО

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкСолдаты ВС Белоруссии
Солдаты ВС Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Егор Еремов
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Солдаты ВС Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что в подготовку бойцов вносятся коррективы с учетом опыта проведения Россией специальной военной операции на Украине.
«

"Что касается специальной военной операции, она однозначно внесла свои коррективы в подготовку подразделений сил специальных операций. Мы постоянно анализируем ход ее проведения. Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются. С учетом этого мы строим свою боевую подготовку. С учетом этого мы готовим наших военнослужащих к выполнению задач. С учетом этого мы проводим мероприятия переоснащения наших подразделений", - сказал Лукашевич в интервью телеканалу СТВ.

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По его словам, в подразделения сил спецопераций постоянно поступают новые образцы техники, оружия, снаряжения.
«
"Мы огромное внимание начали уделять развитию беспилотной летательной авиации. У нас беспилотный летательный аппарат в каждом подразделении имеется. Это новые средства ведения боя, они нам сейчас необходимы", - продолжил Лукашевич.
Он также отметил, что бойцы сил спецопераций совместно с пограничниками в настоящее время выполняют ряд задач в рамках усиления охраны границы с Украиной. "Несем службу на различных объектах, патрулируем. Делаем всё возможное и невозможное, чтобы на территорию нашей страны не проникли диверсионно-разведывательные группы. Чтобы на территории нашей страны исключить различного рода террористические акты. Мы стоим на границе в первую очередь для того, чтобы обеспечить мир, сон и спокойствие граждан нашей Республики Беларусь", - сказал Лукашевич.
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