В ВС Белоруссии бойцов готовят с учетом опыта СВО, заявил Лукашевич
Лукашевич: в подготовку бойцов вносятся коррективы с учетом опыта проведения Россией СВО
Солдаты ВС Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что в подготовку бойцов вносятся коррективы с учетом опыта проведения Россией специальной военной операции на Украине.
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"Что касается специальной военной операции, она однозначно внесла свои коррективы в подготовку подразделений сил специальных операций. Мы постоянно анализируем ход ее проведения. Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются. С учетом этого мы строим свою боевую подготовку. С учетом этого мы готовим наших военнослужащих к выполнению задач. С учетом этого мы проводим мероприятия переоснащения наших подразделений", - сказал Лукашевич в интервью телеканалу СТВ.
По его словам, в подразделения сил спецопераций постоянно поступают новые образцы техники, оружия, снаряжения.
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"Мы огромное внимание начали уделять развитию беспилотной летательной авиации. У нас беспилотный летательный аппарат в каждом подразделении имеется. Это новые средства ведения боя, они нам сейчас необходимы", - продолжил Лукашевич.
Он также отметил, что бойцы сил спецопераций совместно с пограничниками в настоящее время выполняют ряд задач в рамках усиления охраны границы с Украиной. "Несем службу на различных объектах, патрулируем. Делаем всё возможное и невозможное, чтобы на территорию нашей страны не проникли диверсионно-разведывательные группы. Чтобы на территории нашей страны исключить различного рода террористические акты. Мы стоим на границе в первую очередь для того, чтобы обеспечить мир, сон и спокойствие граждан нашей Республики Беларусь", - сказал Лукашевич.