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Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.08.2023
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 230 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T00:42
2023-08-06T00:42
2023-08-06T00:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 230 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 260 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Новопетриковка и Никольское. По данным представительства, погибли два мирных жителя в Донецке и Горловке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 58 обстрелов.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, СЦКК
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР