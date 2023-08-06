https://ria.ru/20230806/obstrel-1888527914.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 06.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Зайцево, выпустив за 10 минут 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T23:49

2023-08-06T23:49

2023-08-06T23:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

зайцево

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872060756_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_c5b4f26cb7f6905fd0b76f51e95ce1c4.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Зайцево, выпустив за 10 минут 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 20.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 20.15 - населенный пункт Желанное Первое - г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...20.15 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 20.20 по Донецку (Петровский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 20.25 по тому же району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 20.25 по населенному пункту Зайцево были выпущены четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

донецк

зайцево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, зайцево, сцкк, нато