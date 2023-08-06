Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за десять минут выпустили по Донецку и Зайцево 21 снаряд
Последствия обстрела поселка Зайцево со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Зайцево, выпустив за 10 минут 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 20.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 20.15 - населенный пункт Желанное Первое - г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...20.15 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 20.20 по Донецку (Петровский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 20.25 по тому же району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 20.25 по населенному пункту Зайцево были выпущены четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.