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Четыре человека ранены при обстреле ВСУ микрорайона "Азотный" в Донецке - РИА Новости, 06.08.2023
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22:37 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888524122.html
Четыре человека ранены при обстреле ВСУ микрорайона "Азотный" в Донецке
Четыре человека ранены при обстреле ВСУ микрорайона "Азотный" в Донецке - РИА Новости, 06.08.2023
Четыре человека ранены при обстреле ВСУ микрорайона "Азотный" в Донецке
Четыре человека были ранены в результате утреннего обстрела украинскими войсками микрорайона "Азотный" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:37
2023-08-06T22:37
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
донецк
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Четыре человека были ранены в результате утреннего обстрела украинскими войсками микрорайона "Азотный" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате утреннего обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный получили ранения мужчины 1956 и 1977 года рождения, а также женщины 1953 и 1976 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о ранении трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что микрорайон "Азотный" был обстрелян украинскими войсками с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью.
https://ria.ru/20230806/ranenye-1888495856.html
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куйбышевский район
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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецк, денис пушилин
В мире, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Донецк, Денис Пушилин
Четыре человека ранены при обстреле ВСУ микрорайона "Азотный" в Донецке

Четыре человека ранены в результате утреннего обстрела ВСУ микрорайона "Азотный" в Донецке

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Четыре человека были ранены в результате утреннего обстрела украинскими войсками микрорайона "Азотный" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«
"В результате утреннего обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный получили ранения мужчины 1956 и 1977 года рождения, а также женщины 1953 и 1976 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале.
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Ранее представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о ранении трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка.
В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что микрорайон "Азотный" был обстрелян украинскими войсками с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью.
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В миреКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККДонецкДенис Пушилин
 
 
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