https://ria.ru/20230806/obstrel-1888524122.html

Четыре человека ранены при обстреле ВСУ микрорайона "Азотный" в Донецке

Четыре человека ранены при обстреле ВСУ микрорайона "Азотный" в Донецке - РИА Новости, 06.08.2023

Четыре человека ранены при обстреле ВСУ микрорайона "Азотный" в Донецке

Четыре человека были ранены в результате утреннего обстрела украинскими войсками микрорайона "Азотный" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T22:37

2023-08-06T22:37

2023-08-06T22:37

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

донецк

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Четыре человека были ранены в результате утреннего обстрела украинскими войсками микрорайона "Азотный" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате утреннего обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный получили ранения мужчины 1956 и 1977 года рождения, а также женщины 1953 и 1976 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о ранении трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что микрорайон "Азотный" был обстрелян украинскими войсками с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью.

https://ria.ru/20230806/ranenye-1888495856.html

https://ria.ru/20230806/obstrel-1888503955.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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