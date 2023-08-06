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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - РИА Новости, 06.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Врио главы ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале о том, что микрорайон "Азотный" Куйбышевского района Донецка был обстрелян украинскими войсками с... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T21:51

2023-08-06T21:51

2023-08-06T21:51

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

денис пушилин

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нато

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале о том, что микрорайон "Азотный" Куйбышевского района Донецка был обстрелян украинскими войсками с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью. "Микрорайон "Азотный" Куйбышевского района Донецка обстреляли (украинские войска - ред.) с применением артиллерии калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью", - написал Пушилин.Он добавил, что в воскресенье в результате обстрелов в Донецке и Старомихайловке были ранены пять человек. Также сообщается о повреждении восьми жилых домов и четырех объектов инфраструктуры в Донецке и Горловке. Ранее сообщалось, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами со стороны ВСУ загорелось здание Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского. При пожаре сгорели в том числе дипломы выпускников этого года и документы приемной комиссии. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

https://ria.ru/20230806/samolety-1888491682.html

донецк

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, украина