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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - РИА Новости, 06.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Врио главы ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале о том, что микрорайон "Азотный" Куйбышевского района Донецка был обстрелян украинскими войсками с... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T21:51
2023-08-06T21:51
2023-08-06T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
украина
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале о том, что микрорайон "Азотный" Куйбышевского района Донецка был обстрелян украинскими войсками с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью. "Микрорайон "Азотный" Куйбышевского района Донецка обстреляли (украинские войска - ред.) с применением артиллерии калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью", - написал Пушилин.Он добавил, что в воскресенье в результате обстрелов в Донецке и Старомихайловке были ранены пять человек. Также сообщается о повреждении восьми жилых домов и четырех объектов инфраструктуры в Донецке и Горловке. Ранее сообщалось, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами со стороны ВСУ загорелось здание Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского. При пожаре сгорели в том числе дипломы выпускников этого года и документы приемной комиссии. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
https://ria.ru/20230806/samolety-1888491682.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ обстреляли микрорайон "Азотный" в Донецке кассетными снарядами