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Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 06.08.2023 (обновлено: 16:59 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888480473.html
Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо
Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо - РИА Новости, 06.08.2023
Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо
Украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар, сообщил врио главы региона Владимир... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:09
2023-08-06T16:59
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
армянск
владимир сальдо
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.Он уточнил, что ВСУ при обстреле применили ракеты Storm Shadow. В результате мост получил повреждения. Кроме того, один из снарядов попал в поселковую школу.Сальдо также подчеркнул, что до Крыма можно добраться через Чаплинку и Армянск. Он попросил водителей учесть это при планировании поездок.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html
херсонская область
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происшествия, херсонская область , армянск, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Армянск, Владимир Сальдо
Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow
Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что ВСУ при обстреле применили ракеты Storm Shadow. В результате мост получил повреждения. Кроме того, один из снарядов попал в поселковую школу.
Сальдо также подчеркнул, что до Крыма можно добраться через Чаплинку и Армянск. Он попросил водителей учесть это при планировании поездок.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Последствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму
15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьАрмянскВладимир Сальдо
 
 
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