https://ria.ru/20230806/obstrel-1888480473.html

Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо

Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо - РИА Новости, 06.08.2023

Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо

Украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар, сообщил врио главы региона Владимир... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T16:09

2023-08-06T16:09

2023-08-06T16:59

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

армянск

владимир сальдо

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.Он уточнил, что ВСУ при обстреле применили ракеты Storm Shadow. В результате мост получил повреждения. Кроме того, один из снарядов попал в поселковую школу.Сальдо также подчеркнул, что до Крыма можно добраться через Чаплинку и Армянск. Он попросил водителей учесть это при планировании поездок.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html

херсонская область

армянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , армянск, владимир сальдо