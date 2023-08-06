https://ria.ru/20230806/obstrel-1888480473.html
Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо
Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо - РИА Новости, 06.08.2023
Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо
Украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар, сообщил врио главы региона Владимир... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:09
2023-08-06T16:09
2023-08-06T16:59
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
армянск
владимир сальдо
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.Он уточнил, что ВСУ при обстреле применили ракеты Storm Shadow. В результате мост получил повреждения. Кроме того, один из снарядов попал в поселковую школу.Сальдо также подчеркнул, что до Крыма можно добраться через Чаплинку и Армянск. Он попросил водителей учесть это при планировании поездок.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html
херсонская область
армянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , армянск, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Армянск, Владимир Сальдо
Украинские боевики обстреляли Чонгарский мост, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар