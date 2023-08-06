https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html

ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму

ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму - РИА Новости, 06.08.2023

ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму

Украинские войска нанесли удар по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:48

2023-08-06T15:48

2023-08-06T16:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале."Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, девять сбила наша ПВО", — уточнил он.Ранения получил мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара.Кроме того, при обстреле перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, из-за чего более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения."Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму (киевский режим. — Прим. ред.) , как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным, они невелики и будут устранены быстро", — подчеркнул Сальдо.Кроме того, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар "натовскими ракетами Storm Shadow"."Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу", — рассказал врио губернатора Херсонской области.Он добавил, что транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.В свою очередь, глава полуострова Сергей Аксенов написал в Telegram, что российская ПВО сбила часть ракет."Одно попадание. <...> Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются", — написал он.По его словам, при инциденте на Чонгарском мосту никто не пострадал.Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства.

https://ria.ru/20230806/obstrel-1888462940.html

https://ria.ru/20230806/azotnyy-1888441705.html

https://ria.ru/20230806/vsu-1888472725.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, происшествия