https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму - РИА Новости, 06.08.2023
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму
Украинские войска нанесли удар по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:48
2023-08-06T15:48
2023-08-06T16:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888480853_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_804ae04dd6d79acd475554281a336ba8.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале."Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, девять сбила наша ПВО", — уточнил он.Ранения получил мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара.Кроме того, при обстреле перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, из-за чего более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения."Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму (киевский режим. — Прим. ред.) , как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным, они невелики и будут устранены быстро", — подчеркнул Сальдо.Кроме того, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар "натовскими ракетами Storm Shadow"."Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу", — рассказал врио губернатора Херсонской области.Он добавил, что транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.В свою очередь, глава полуострова Сергей Аксенов написал в Telegram, что российская ПВО сбила часть ракет."Одно попадание. <...> Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются", — написал он.По его словам, при инциденте на Чонгарском мосту никто не пострадал.Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства.
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888462940.html
https://ria.ru/20230806/azotnyy-1888441705.html
https://ria.ru/20230806/vsu-1888472725.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888480853_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1dc8b8ca2d8bf180a38ecd62bb2c3eb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму
ВСУ обстреляли мосты через через Чонгарский пролив и пролив Тонкий
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Украинские войска нанесли удар по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
.
«
"Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, девять сбила наша ПВО", — уточнил он.
Ранения получил мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара.
Кроме того, при обстреле перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, из-за чего более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский
"Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму (киевский режим. — Прим. ред.) , как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным, они невелики и будут устранены быстро", — подчеркнул Сальдо.
Кроме того, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар "натовскими ракетами Storm Shadow".
«
"Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу", — рассказал врио губернатора Херсонской области.
Он добавил, что транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.
При обстреле поселка Азотный в ДНР пострадали двое мужчин
В свою очередь, глава полуострова Сергей Аксенов написал в Telegram
, что российская ПВО сбила часть ракет.
«
"Одно попадание. <...> Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются", — написал он.
По его словам, при инциденте на Чонгарском мосту никто не пострадал.
Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства.
"Наивысшая точка". В Британии сообщили о завершающем этапе контрудара ВСУ