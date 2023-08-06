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ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму - РИА Новости, 06.08.2023
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15:48 06.08.2023 (обновлено: 16:26 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму - РИА Новости, 06.08.2023
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму
Украинские войска нанесли удар по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:48
2023-08-06T16:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.&quot;Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, девять сбила наша ПВО&quot;, — уточнил он.Ранения получил мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара.Кроме того, при обстреле перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, из-за чего более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения."Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму (киевский режим. — Прим. ред.) , как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным, они невелики и будут устранены быстро", — подчеркнул Сальдо.Кроме того, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар "натовскими ракетами Storm Shadow".&quot;Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу&quot;, — рассказал врио губернатора Херсонской области.Он добавил, что транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.В свою очередь, глава полуострова Сергей Аксенов написал в Telegram, что российская ПВО сбила часть ракет."Одно попадание. &lt;...&gt; Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются", — написал он.По его словам, при инциденте на Чонгарском мосту никто не пострадал.Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства.
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888462940.html
https://ria.ru/20230806/azotnyy-1888441705.html
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вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму

ВСУ обстреляли мосты через через Чонгарский пролив и пролив Тонкий

© Фото : Telegram-канал Владимира СальдоПоследствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow
Последствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : Telegram-канал Владимира Сальдо
Последствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по мостам через Чонгарский пролив и пролив Тонкий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
«

"Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, девять сбила наша ПВО", — уточнил он.

Ранения получил мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара.
Кроме того, при обстреле перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, из-за чего более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.
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"Важного военного значения мост не имеет. Перешедший к государственному терроризму (киевский режим. — Прим. ред.) , как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре для того, чтобы нарушить мирную жизнь людей. Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным, они невелики и будут устранены быстро", — подчеркнул Сальдо.
Кроме того, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар "натовскими ракетами Storm Shadow".
«

"Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу", — рассказал врио губернатора Херсонской области.

Он добавил, что транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.
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В свою очередь, глава полуострова Сергей Аксенов написал в Telegram, что российская ПВО сбила часть ракет.
«
"Одно попадание. <...> Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются", — написал он.
По его словам, при инциденте на Чонгарском мосту никто не пострадал.
Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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