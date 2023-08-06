https://ria.ru/20230806/obstrel-1888428612.html
При обстреле села в Херсонской области погибли два мирных жителя
При обстреле села в Херсонской области погибли два мирных жителя - РИА Новости, 06.08.2023
При обстреле села в Херсонской области погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в селе Горностаевка на левобережье Днепра в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:13
2023-08-06T09:13
2023-08-06T09:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
днепр (город)
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли в селе Горностаевка на левобережье Днепра в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона."В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения несовместимые с жизнью два мирных жителя", - сказал представитель экстренных служб.По его словам, накануне украинская артиллерия выпустила 14 снарядов по Горностаевке."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Алешки выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - добавил он.
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888427052.html
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херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, днепр (город), новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Днепр (город), Новая Каховка
При обстреле села в Херсонской области погибли два мирных жителя
При обстреле села Горностаевка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли два человека
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли в селе Горностаевка на левобережье Днепра в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения несовместимые с жизнью два мирных жителя", - сказал представитель экстренных служб.
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По его словам, накануне украинская артиллерия выпустила 14 снарядов по Горностаевке.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Алешки выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - добавил он.
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