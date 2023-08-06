https://ria.ru/20230806/obstrel-1888428612.html

При обстреле села в Херсонской области погибли два мирных жителя

При обстреле села в Херсонской области погибли два мирных жителя - РИА Новости, 06.08.2023

При обстреле села в Херсонской области погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли в селе Горностаевка на левобережье Днепра в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T09:13

2023-08-06T09:13

2023-08-06T09:29

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

днепр (город)

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли в селе Горностаевка на левобережье Днепра в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона."В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения несовместимые с жизнью два мирных жителя", - сказал представитель экстренных служб.По его словам, накануне украинская артиллерия выпустила 14 снарядов по Горностаевке."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Алешки выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - добавил он.

https://ria.ru/20230806/donetsk-1888427052.html

https://ria.ru/20230806/obstrel-1888420511.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, днепр (город), новая каховка