https://ria.ru/20230806/obman-1888422339.html

Украинский военный рассказал, как обманом попал в Старомайорское в ДНР

Украинский военный рассказал, как обманом попал в Старомайорское в ДНР - РИА Новости, 06.08.2023

Украинский военный рассказал, как обманом попал в Старомайорское в ДНР

Киев обманом бросает в контрнаступление инвалидов и людей в возрасте, в том числе на самые горячие направления, рассказал РИА Новости один из пленных, Юрий... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T07:49

2023-08-06T07:49

2023-08-06T07:49

специальная военная операция на украине

старомайорское

россия

владимир путин

энтони блинкен

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Киев обманом бросает в контрнаступление инвалидов и людей в возрасте, в том числе на самые горячие направления, рассказал РИА Новости один из пленных, Юрий Романюк. Группа украинских военных из 137 батальона морской пехоты была мобилизована год назад в Волынской и Ровенской области на западе Украины, охраняли аэропорт в городе Луцк. Большинство из них имеет проблемы со здоровьем. "Например, я инвалид третьей группы, у меня гипертония", - рассказал РИА Новости Юрий Романюк 1973 года рождения. Однако в военкомате их признали ограниченно годными и заверили, что они будут только охранять аэропорт. "В начале июля нас построили на аэродроме и сказали - ты, ты и ты уезжаете", - вспоминает Романюк. Их отправили на полигон во Львовской области для тренировок. Из разговоров между собой военные поняли, что их готовят для участия в украинском контрнаступлении. После учебы на полигоне их отправили на восток. "Нам говорили, что вы воевать не будете - только стоять на блокпостах и охранять уже освобождённые территории. Я сначала поверил, а потом понял, что это не так", - вспоминает Романюк. Через пару дней военных привезли в село Старомайорское, и на месте оказалось, что они находятся на самой передовой - буквально в 400 метрах от российских войск. "Двери (БМП) открылись, и я понял, что там полный… Не было ни одного целого здания, деревья были только на полметра от земли. Вскоре начался обстрел. Мы попрятались. Я связался со штабом, мне сказали: сохраняйте спокойствие, все под контролем", - рассказал Романюк. Однако вскоре над ними появились беспилотники. "Я понял, что все далеко не под контролем", - вспоминает пленный. Наконец, вскоре бойцы услышали над головой стрельбу из автоматов, появились русские бойцы. "Они крикнули нам: выходите и сдавайтесь, если хотите жить, а то гранату кинем", - рассказал он. Бойцы сдались русским. Отнеслись к ним хорошо, дали воды. Украинские военные обижены на своё командирование: "Нам говорили, что нас поменяют (с передовых позиций отправят в тыл - ред.), однако это был обман". Теперь он рассчитывает, что капитан, который с помощью беспилотника видел их пленение, хотя бы сообщит об этом командованию и родным пленных, что они живы. Село Старомайорское на западе ДНР, у границы с Запорожской областью, стало местом интенсивных боев. Украинские силовики безуспешно пытаются прорвать здесь российскую оборону и выйти к Азовскому морю. В пятницу минобороны РФ сообщило, что на южнодонецком направлении штурмовые отряды группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР и улучшили тактическое положение. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230805/ukraina-1888331287.html

https://ria.ru/20230805/plennyy-1888306846.html

https://ria.ru/20230804/vsu-1888191585.html

старомайорское

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старомайорское, россия, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато