https://ria.ru/20230806/niger-1888528049.html

WSJ: ЭКОВАС нужно больше времени на подготовку к введению войск в Нигер

WSJ: ЭКОВАС нужно больше времени на подготовку к введению войск в Нигер - РИА Новости, 06.08.2023

WSJ: ЭКОВАС нужно больше времени на подготовку к введению войск в Нигер

Вооруженным силам стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) необходимо больше времени для подготовки к введению своего военного контингента РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T23:57

2023-08-06T23:57

2023-08-06T23:57

в мире

нигер

ниамей

африканский союз

мохамед базум

военный переворот в нигере

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вооруженным силам стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) необходимо больше времени для подготовки к введению своего военного контингента в Нигер, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран регионального блока. Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС может применить силу для восстановления конституционного порядка. Накануне агентство Рейтер передавало, что план для возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан. "На данный момент нам необходимо нарастить численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в таких боевых действиях... Успех любых военных действий зависит от хорошей подготовки", - приводит газета слова командира. ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В свою очередь тысячи демонстрантов собрались в воскресенье в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230806/vliyanie-1888508473.html

https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигер, ниамей, африканский союз, мохамед базум, военный переворот в нигере