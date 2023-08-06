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В столице Нигера прошел митинг сторонников военных властей - РИА Новости, 06.08.2023
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23:01 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/niger-1888525614.html
В столице Нигера прошел митинг сторонников военных властей
В столице Нигера прошел митинг сторонников военных властей - РИА Новости, 06.08.2023
В столице Нигера прошел митинг сторонников военных властей
Тысячи демонстрантов собрались в воскресенье в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T23:01
2023-08-06T23:01
в мире
нигер
россия
ниамей
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 6 авг - РИА Новости. Тысячи демонстрантов собрались в воскресенье в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны западноафриканского регионального блока ЭКОВАС, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, акция была организована представителями гражданского общества страны. Демонстранты скандировали лозунги в поддержку генерала Тчиани и благодарили его за освобождение людей. Демонстрации проходят мирно, в руках людей флаги Нигера, а также России. Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС может применить силу для восстановления конституционного порядка. Накануне агентство Рейтер передавало, что план для возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан. ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html
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в мире, нигер, россия, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Россия, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
В столице Нигера прошел митинг сторонников военных властей

Тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее для поддержки военных властей

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 6 авг - РИА Новости. Тысячи демонстрантов собрались в воскресенье в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны западноафриканского регионального блока ЭКОВАС, передает корреспондент РИА Новости.
По данным корреспондента, акция была организована представителями гражданского общества страны.
Демонстранты скандировали лозунги в поддержку генерала Тчиани и благодарили его за освобождение людей. Демонстрации проходят мирно, в руках людей флаги Нигера, а также России.
Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС может применить силу для восстановления конституционного порядка. Накануне агентство Рейтер передавало, что план для возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан.
Ситуация в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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В миреНигерРоссияНиамейМохамед БазумАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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