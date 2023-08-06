Нетаньяху заявил, что никогда не вмешивался в дела Центробанка Израиля
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что его правительство никогда не вмешивалось в дела ЦБ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Блумберг заявил, что его правительство никогда не вмешивалось в дела центробанка страны.
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"Мои министры и наша суетливая парламентская система могут говорить что угодно, но факт остается фактом: мы никогда не вмешивались в независимость центрального банка и не будем вмешиваться", - заявил Нетаньяху.
Премьер Израиля подчеркнул, что он принял несколько законов, которые "защитили независимость центрального банка".
Нетаньяху отметил, что через несколько месяцев он, вероятно, проведет на посту премьер-министра больше времени, чем кто-либо в западном мире за последние полвека. Премьер Израиля добавил, что за это время он разговаривал с большим количеством глав ЦБ страны.
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"Я всегда разговариваю с ними в закрытой комнате. Абсолютно звуконепроницаемой, чтобы мы могли говорить друг другу все, что захотим", - заявил Нетаньяху.
Премьер Израиля также похвалил главу ЦБ Израиля Амира Ярона, у которого в скором времени заканчивается срок пребывания на его посту. При этом Нетаньяху отметил, что пока не решил, будет ли он просить его оставаться на своем посту.
В июле центробанк Израиля впервые за много месяцев не стал повышать учетную ставку. Как отмечалось, причиной решения о замораживании ставки стала надежда на компромисс вокруг судебной реформы, который сведет на нет негативное влияние политических разногласий на экономику.