https://ria.ru/20230806/netanyakhu-1888508317.html

Нетаньяху заявил, что никогда не вмешивался в дела Центробанка Израиля

Нетаньяху заявил, что никогда не вмешивался в дела Центробанка Израиля - РИА Новости, 06.08.2023

Нетаньяху заявил, что никогда не вмешивался в дела Центробанка Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Блумберг заявил, что его правительство никогда не вмешивалось в дела центробанка страны. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T20:12

2023-08-06T20:12

2023-08-06T20:12

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155237/97/1552379707_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_4dde685df819e95d60594141cb82457c.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Блумберг заявил, что его правительство никогда не вмешивалось в дела центробанка страны. "Мои министры и наша суетливая парламентская система могут говорить что угодно, но факт остается фактом: мы никогда не вмешивались в независимость центрального банка и не будем вмешиваться", - заявил Нетаньяху.Премьер Израиля подчеркнул, что он принял несколько законов, которые "защитили независимость центрального банка". Нетаньяху отметил, что через несколько месяцев он, вероятно, проведет на посту премьер-министра больше времени, чем кто-либо в западном мире за последние полвека. Премьер Израиля добавил, что за это время он разговаривал с большим количеством глав ЦБ страны. "Я всегда разговариваю с ними в закрытой комнате. Абсолютно звуконепроницаемой, чтобы мы могли говорить друг другу все, что захотим", - заявил Нетаньяху. Премьер Израиля также похвалил главу ЦБ Израиля Амира Ярона, у которого в скором времени заканчивается срок пребывания на его посту. При этом Нетаньяху отметил, что пока не решил, будет ли он просить его оставаться на своем посту. В июле центробанк Израиля впервые за много месяцев не стал повышать учетную ставку. Как отмечалось, причиной решения о замораживании ставки стала надежда на компромисс вокруг судебной реформы, который сведет на нет негативное влияние политических разногласий на экономику.

https://ria.ru/20230806/izrail-1888489526.html

https://ria.ru/20230806/reforma-1888498542.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху