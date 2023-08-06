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Нетаньяху заявил, что никогда не вмешивался в дела Центробанка Израиля - РИА Новости, 06.08.2023
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20:12 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/netanyakhu-1888508317.html
Нетаньяху заявил, что никогда не вмешивался в дела Центробанка Израиля
Нетаньяху заявил, что никогда не вмешивался в дела Центробанка Израиля - РИА Новости, 06.08.2023
Нетаньяху заявил, что никогда не вмешивался в дела Центробанка Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Блумберг заявил, что его правительство никогда не вмешивалось в дела центробанка страны. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T20:12
2023-08-06T20:12
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Блумберг заявил, что его правительство никогда не вмешивалось в дела центробанка страны. "Мои министры и наша суетливая парламентская система могут говорить что угодно, но факт остается фактом: мы никогда не вмешивались в независимость центрального банка и не будем вмешиваться", - заявил Нетаньяху.Премьер Израиля подчеркнул, что он принял несколько законов, которые "защитили независимость центрального банка". Нетаньяху отметил, что через несколько месяцев он, вероятно, проведет на посту премьер-министра больше времени, чем кто-либо в западном мире за последние полвека. Премьер Израиля добавил, что за это время он разговаривал с большим количеством глав ЦБ страны. "Я всегда разговариваю с ними в закрытой комнате. Абсолютно звуконепроницаемой, чтобы мы могли говорить друг другу все, что захотим", - заявил Нетаньяху. Премьер Израиля также похвалил главу ЦБ Израиля Амира Ярона, у которого в скором времени заканчивается срок пребывания на его посту. При этом Нетаньяху отметил, что пока не решил, будет ли он просить его оставаться на своем посту. В июле центробанк Израиля впервые за много месяцев не стал повышать учетную ставку. Как отмечалось, причиной решения о замораживании ставки стала надежда на компромисс вокруг судебной реформы, который сведет на нет негативное влияние политических разногласий на экономику.
https://ria.ru/20230806/izrail-1888489526.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что никогда не вмешивался в дела Центробанка Израиля

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что его правительство никогда не вмешивалось в дела ЦБ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Блумберг заявил, что его правительство никогда не вмешивалось в дела центробанка страны.
«
"Мои министры и наша суетливая парламентская система могут говорить что угодно, но факт остается фактом: мы никогда не вмешивались в независимость центрального банка и не будем вмешиваться", - заявил Нетаньяху.
Премьер Израиля подчеркнул, что он принял несколько законов, которые "защитили независимость центрального банка".
Нетаньяху отметил, что через несколько месяцев он, вероятно, проведет на посту премьер-министра больше времени, чем кто-либо в западном мире за последние полвека. Премьер Израиля добавил, что за это время он разговаривал с большим количеством глав ЦБ страны.
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«
"Я всегда разговариваю с ними в закрытой комнате. Абсолютно звуконепроницаемой, чтобы мы могли говорить друг другу все, что захотим", - заявил Нетаньяху.
Премьер Израиля также похвалил главу ЦБ Израиля Амира Ярона, у которого в скором времени заканчивается срок пребывания на его посту. При этом Нетаньяху отметил, что пока не решил, будет ли он просить его оставаться на своем посту.
В июле центробанк Израиля впервые за много месяцев не стал повышать учетную ставку. Как отмечалось, причиной решения о замораживании ставки стала надежда на компромисс вокруг судебной реформы, который сведет на нет негативное влияние политических разногласий на экономику.
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