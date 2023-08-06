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В ФРГ работа нефтепровода "Дружба" возобновится во вторник - РИА Новости, 06.08.2023
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15:58 06.08.2023 (обновлено: 16:00 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/neft-1888478952.html
В ФРГ работа нефтепровода "Дружба" возобновится во вторник
В ФРГ работа нефтепровода "Дружба" возобновится во вторник - РИА Новости, 06.08.2023
В ФРГ работа нефтепровода "Дружба" возобновится во вторник
Возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку нефтепровода "Дружба" ожидается во вторник, сообщает польский оператор нефтепровода PERN. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:58
2023-08-06T16:00
германия
польша
происшествия – радио sputnik
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ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости. Возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку нефтепровода "Дружба" ожидается во вторник, сообщает польский оператор нефтепровода PERN. Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши, сообщает польский оператор "Дружбы" PERN. "Службы PERN добрались до поврежденного участка одной из ниток западного участка нефтепровода "Дружба" в районе Ходеч. Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. Ведутся ремонтные работы. Как ожидается, прокачка возобновится утром во вторник", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230806/druzhba-1888436862.html
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германия, польша, происшествия – радио sputnik
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В ФРГ работа нефтепровода "Дружба" возобновится во вторник

В ФРГ поставки нефти на поврежденной части нефтепровода "Дружба" возобновятся во вторник

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости. Возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку нефтепровода "Дружба" ожидается во вторник, сообщает польский оператор нефтепровода PERN.
Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши, сообщает польский оператор "Дружбы" PERN.
«
"Службы PERN добрались до поврежденного участка одной из ниток западного участка нефтепровода "Дружба" в районе Ходеч. Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. Ведутся ремонтные работы. Как ожидается, прокачка возобновится утром во вторник", - говорится в сообщении.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ отключили из-за утечки
10:36
 
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