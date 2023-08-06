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Удар Путина вскрыл все. В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье - РИА Новости, 06.08.2023
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21:49 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/nato-1888518978.html
Удар Путина вскрыл все. В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье
Удар Путина вскрыл все. В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье - РИА Новости, 06.08.2023
Удар Путина вскрыл все. В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье
Неудачное наступление ВСУ показало уязвимость НАТО перед равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишет Newsweek. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T21:49
2023-08-06T21:49
политика
сша
нато
вооруженные силы украины
ирак
персидский залив
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Неудачное наступление ВСУ показало уязвимость НАТО перед равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишет Newsweek.&quot;Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником&quot;, — отметил аналитик Дэвис Эллисон.Во время операции в Персидском заливе в 1990-1991 годах и войны в Ираке США смогли быстро установить превосходство в небе, которое было ключом к победе над армией ближневосточного государства, добавил эксперт Пол ван Хофт.Североатлантический альянс всегда полагался на такую стратегию. В последние годы она была опробована только в тех горячих точках, где превосходство альянса в воздухе было практически безраздельным, подчеркивается в публикации.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888479313.html
сша
ирак
персидский залив
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политика, сша, нато, вооруженные силы украины, ирак, персидский залив, владимир путин, россия
Политика, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ирак, Персидский залив, Владимир Путин, Россия
Удар Путина вскрыл все. В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье

Newsweek: разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Неудачное наступление ВСУ показало уязвимость НАТО перед равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишет Newsweek.
«

"Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником", — отметил аналитик Дэвис Эллисон.

Во время операции в Персидском заливе в 1990-1991 годах и войны в Ираке США смогли быстро установить превосходство в небе, которое было ключом к победе над армией ближневосточного государства, добавил эксперт Пол ван Хофт.
Североатлантический альянс всегда полагался на такую стратегию. В последние годы она была опробована только в тех горячих точках, где превосходство альянса в воздухе было практически безраздельным, подчеркивается в публикации.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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ПолитикаСШАНАТОВооруженные силы УкраиныИракПерсидский заливВладимир ПутинРоссия
 
 
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