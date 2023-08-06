https://ria.ru/20230806/nato-1888518978.html

Удар Путина вскрыл все. В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье

Удар Путина вскрыл все. В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье - РИА Новости, 06.08.2023

Удар Путина вскрыл все. В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье

Неудачное наступление ВСУ показало уязвимость НАТО перед равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишет Newsweek. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T21:49

2023-08-06T21:49

2023-08-06T21:49

политика

сша

нато

вооруженные силы украины

ирак

персидский залив

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Неудачное наступление ВСУ показало уязвимость НАТО перед равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишет Newsweek."Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником", — отметил аналитик Дэвис Эллисон.Во время операции в Персидском заливе в 1990-1991 годах и войны в Ираке США смогли быстро установить превосходство в небе, которое было ключом к победе над армией ближневосточного государства, добавил эксперт Пол ван Хофт.Североатлантический альянс всегда полагался на такую стратегию. В последние годы она была опробована только в тех горячих точках, где превосходство альянса в воздухе было практически безраздельным, подчеркивается в публикации.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888479313.html

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ирак

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политика, сша, нато, вооруженные силы украины, ирак, персидский залив, владимир путин, россия