https://ria.ru/20230806/most-1888482647.html
На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины
На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины - РИА Новости, 06.08.2023
На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины
На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом в результате удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:27
2023-08-06T16:27
2023-08-06T16:47
вооруженные силы украины
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом в результате удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Ранее он сообщал, что украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар ракетами Storm Shadow, есть попадание в школу."На Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста. Но нарушили движение по нему", - сказал Сальдо.Движение по мосту будет восстановлено к концу дня, добавил он."По мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку: там вообще интенсивность движение невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока что движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу дня сегодня", - сказал Сальд.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, республика крым
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Республика Крым
На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины
На Чонгарском мосту после удара образовались пробоины, несущие конструкции не повреждены
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом в результате удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24"
.
Ранее он сообщал, что украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар ракетами Storm Shadow, есть попадание в школу.
"На Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста. Но нарушили движение по нему", - сказал Сальдо
.
Движение по мосту будет восстановлено к концу дня, добавил он.
"По мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку: там вообще интенсивность движение невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока что движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу дня сегодня", - сказал Сальд.
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