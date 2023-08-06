https://ria.ru/20230806/most-1888482647.html

На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины

На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины - РИА Новости, 06.08.2023

На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины

На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом в результате удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T16:27

2023-08-06T16:27

2023-08-06T16:47

вооруженные силы украины

происшествия

республика крым

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом в результате удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Ранее он сообщал, что украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар ракетами Storm Shadow, есть попадание в школу."На Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста. Но нарушили движение по нему", - сказал Сальдо.Движение по мосту будет восстановлено к концу дня, добавил он."По мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку: там вообще интенсивность движение невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока что движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу дня сегодня", - сказал Сальд.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

республика крым

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия, республика крым