https://ria.ru/20230806/mks-1888450773.html

Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 06.08.2023

Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:32

2023-08-06T12:32

2023-08-06T15:31

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международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе"."Вчера грузовой корабль "Прогресс МС-22" выполнил маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором", — рассказали в корпорации.По данным "Роскосмоса", двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включили в 5:03 по московскому времени. Они проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 метра в секунду.В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 километра и составила 416,4 километра.За все время полета МКС провели 343 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 191 — с помощью двигателей кораблей "Прогресс".Сейчас на борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции — космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

https://ria.ru/20230725/elektropitanie-1886255552.html

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Влада Копылова

космос - риа наука, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)