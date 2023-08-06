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Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 06.08.2023
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Наука
 
12:32 06.08.2023 (обновлено: 15:31 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/mks-1888450773.html
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 06.08.2023
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:32
2023-08-06T15:31
наука
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роскосмос
россия
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе".&quot;Вчера грузовой корабль &quot;Прогресс МС-22&quot; выполнил маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором&quot;, — рассказали в корпорации.По данным "Роскосмоса", двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включили в 5:03 по московскому времени. Они проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 метра в секунду.В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 километра и составила 416,4 километра.За все время полета МКС провели 343 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 191 — с помощью двигателей кораблей "Прогресс".Сейчас на борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции — космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.
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космос - риа наука, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия, Международная космическая станция (МКС)
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский корабль "Прогресс МС-22" увел МКС от столкновения с космическим мусором

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе".
«

"Вчера грузовой корабль "Прогресс МС-22" выполнил маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором", — рассказали в корпорации.

По данным "Роскосмоса", двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включили в 5:03 по московскому времени. Они проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 метра в секунду.
В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 километра и составила 416,4 километра.
За все время полета МКС провели 343 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 191 — с помощью двигателей кораблей "Прогресс".
Сейчас на борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции — космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.
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