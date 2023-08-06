https://ria.ru/20230806/mks-1888450773.html
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 06.08.2023
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:32
2023-08-06T12:32
2023-08-06T15:31
наука
космос - риа наука
роскосмос
россия
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе"."Вчера грузовой корабль "Прогресс МС-22" выполнил маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором", — рассказали в корпорации.По данным "Роскосмоса", двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включили в 5:03 по московскому времени. Они проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 метра в секунду.В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 километра и составила 416,4 километра.За все время полета МКС провели 343 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 191 — с помощью двигателей кораблей "Прогресс".Сейчас на борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции — космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.
https://ria.ru/20230725/elektropitanie-1886255552.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ed2ee01f0fe203350395fe42c9ba9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия, Международная космическая станция (МКС)
Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
Российский корабль "Прогресс МС-22" увел МКС от столкновения с космическим мусором