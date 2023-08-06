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Маск пообещал оплатить иски несправедливо пострадавшим за лайки в соцсети X
Маск пообещал оплатить иски несправедливо пострадавшим за лайки в соцсети X - РИА Новости, 06.08.2023
Маск пообещал оплатить иски несправедливо пострадавшим за лайки в соцсети X
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что принадлежащая ему соцсеть X (бывшая Twitter) готова оплатить любые расходы на судебные иски для... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T06:49
2023-08-06T06:49
2023-08-06T06:49
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что принадлежащая ему соцсеть X (бывшая Twitter) готова оплатить любые расходы на судебные иски для несправедливо пострадавших от своих работодателей за публикации или лайки, сделанные на платформе. "Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет. Без ограничений", - написал Маск в соцсети X. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В июле был проведен ребрендинг, логотип соцсети был сменен на X. Маск ранее заявил, что логотип соцсети будет дорабатываться. В ноябре Илон Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети после того, как за "амнистию" страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса. До этого также на основе опроса была разблокирована страница экс-президента США Дональда Трампа.
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск пообещал оплатить иски несправедливо пострадавшим за лайки в соцсети X
Илон Маск пообещал оплатить судебные иски несправедливо пострадавшим за лайки в соцсети X
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что принадлежащая ему соцсеть X (бывшая Twitter) готова оплатить любые расходы на судебные иски для несправедливо пострадавших от своих работодателей за публикации или лайки, сделанные на платформе.
"Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет. Без ограничений", - написал Маск в соцсети X.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В июле был проведен ребрендинг, логотип соцсети был сменен на X. Маск ранее заявил, что логотип соцсети будет дорабатываться.
В ноябре Илон Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети после того, как за "амнистию" страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса. До этого также на основе опроса была разблокирована страница экс-президента США Дональда Трампа
.
Twitter разблокировал аккаунт Уэста, пишут СМИ