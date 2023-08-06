https://ria.ru/20230806/lozh-1888477371.html

"Безответственно". Во Франции пришли в ужас из-за шокирующей лжи Зеленского

"Безответственно". Во Франции пришли в ужас из-за шокирующей лжи Зеленского - РИА Новости, 06.08.2023

"Безответственно". Во Франции пришли в ужас из-за шокирующей лжи Зеленского

Безответственная ложь президента Украины Владимира Зеленского о минировании Россией Запорожской атомной электростанции могла привести к мировому конфликту,... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:50

2023-08-06T15:50

2023-08-06T15:50

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Безответственная ложь президента Украины Владимира Зеленского о минировании Россией Запорожской атомной электростанции могла привести к мировому конфликту, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter."Зеленский соврал так же, как и про падение российской ракеты в Польше. Это безответственно! На почве такой лжи может возникнуть мировой конфликт!" — указал он.Четвертого августа в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что эксперты организации не обнаружили мин при осмотре крыш реакторных зданий Запорожской АЭС.Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил, что получил доклад разведки и СБУ о том, что Россия якобы спланировала теракт с выбросом радиации на ЗАЭС.

https://ria.ru/20230806/prikaz-1888435299.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, twitter, магатэ