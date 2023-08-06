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"Безответственно". Во Франции пришли в ужас из-за шокирующей лжи Зеленского - РИА Новости, 06.08.2023
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15:50 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/lozh-1888477371.html
"Безответственно". Во Франции пришли в ужас из-за шокирующей лжи Зеленского
"Безответственно". Во Франции пришли в ужас из-за шокирующей лжи Зеленского - РИА Новости, 06.08.2023
"Безответственно". Во Франции пришли в ужас из-за шокирующей лжи Зеленского
Безответственная ложь президента Украины Владимира Зеленского о минировании Россией Запорожской атомной электростанции могла привести к мировому конфликту,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:50
2023-08-06T15:50
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Безответственная ложь президента Украины Владимира Зеленского о минировании Россией Запорожской атомной электростанции могла привести к мировому конфликту, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.&quot;Зеленский соврал так же, как и про падение российской ракеты в Польше. Это безответственно! На почве такой лжи может возникнуть мировой конфликт!&quot; — указал он.Четвертого августа в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что эксперты организации не обнаружили мин при осмотре крыш реакторных зданий Запорожской АЭС.Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил, что получил доклад разведки и СБУ о том, что Россия якобы спланировала теракт с выбросом радиации на ЗАЭС.
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в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, twitter, магатэ
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Twitter, МАГАТЭ
"Безответственно". Во Франции пришли в ужас из-за шокирующей лжи Зеленского

Политик Филиппо: ложь Зеленского про минирование ЗАЭС могла привести к мировой катастрофе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Безответственная ложь президента Украины Владимира Зеленского о минировании Россией Запорожской атомной электростанции могла привести к мировому конфликту, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.
«

"Зеленский соврал так же, как и про падение российской ракеты в Польше. Это безответственно! На почве такой лжи может возникнуть мировой конфликт!" — указал он.

Четвертого августа в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что эксперты организации не обнаружили мин при осмотре крыш реакторных зданий Запорожской АЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил, что получил доклад разведки и СБУ о том, что Россия якобы спланировала теракт с выбросом радиации на ЗАЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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10:24
 
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