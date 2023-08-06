https://ria.ru/20230806/lovushka-1888418294.html

В США предупредили Украину о смертельной ловушке Путина

В США предупредили Украину о смертельной ловушке Путина - РИА Новости, 06.08.2023

В США предупредили Украину о смертельной ловушке Путина

В продолжении наступления Украины нет смысла, так как даже в случае прорыва первой линии обороны она столкнется с контратакой российских резервов, заявил бывший РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T06:10

2023-08-06T06:10

2023-08-06T11:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В продолжении наступления Украины нет смысла, так как даже в случае прорыва первой линии обороны она столкнется с контратакой российских резервов, заявил бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен в статье для Foreign Policy.Наступление Украины и уверенность западных стран в его успехе, по мнению Поузена, может основываться только на предположении, что у России нет резервов, вероятность чего, считает эксперт, крайне мала."Однако, если это предположение (об отсутствии резервов. — Прим. ред.) неверно, то, вероятно, нет особого смысла в том, чтобы Украина сохраняла текущие усилия, потому что, даже если она глубоко проникнет в удерживаемую Россией территорию, то, вероятно, столкнется с серьезными контратаками России при наихудших возможных обстоятельствах. Ее собственные силы, будучи ослабленными и рассеянными в результате предыдущих сражений, вероятно, будут испытывать недостаток снабжения. В этот момент украинские войска также могут оказаться вне досягаемости некоторых из их собственных вспомогательных беспилотников, артиллерии и ракет, на которые они привыкли полагаться", — отметил эксперт.По мнению Поузена, проблема для Украины будет заключатся в том, что у нее не будет ни опыта, на который можно было бы опереться в этом случае, ни необходимого количества военно-воздушных сил. Даже в случае сохранения темпа наступления, считает эксперт, ВСУ столкнутся не только с тактическими резервами России, которые встанут на их пути, но и с ее оперативными резервами, способными контратаковать."Российская авиация, которая в последние недели была гораздо успешнее в наземных ударах, чем в начале войны, может еще больше замедлить продвижение Украины, нанося удары как по боевым подразделениям, так и по материально-техническому обеспечению", — добавил Поузен.Аналитик отметил, что, даже если все эти проблемы и будут проанализированы Украиной в ходе дальнейшего планирования, существует очень мало исторических примеров, достаточных для того, чтобы обосновать оптимизм в отношении успеха ВСУ.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888417324.html

https://ria.ru/20230806/pravda-1888414591.html

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