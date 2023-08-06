https://ria.ru/20230806/ksir-1888414778.html

СМИ: МВД Британии назвало иранский КСИР главной угрозой нацбезопасности

СМИ: МВД Британии назвало иранский КСИР главной угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 06.08.2023

СМИ: МВД Британии назвало иранский КСИР главной угрозой нацбезопасности

МВД Великобритании считает самой большой угрозой национальной безопасности иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), пишет газета... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T03:35

2023-08-06T03:35

2023-08-06T14:20

в мире

великобритания

тегеран (город)

служба безопасности великобритании mi5

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. МВД Великобритании считает самой большой угрозой национальной безопасности иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), пишет газета Times со ссылкой на источники, близкие к министерству.Издание отмечает, что в прошлом году британская служба контрразведки MI5 сообщила, что Тегеран стоит за десятью убийствами и похищениями людей в Великобритании. "Иранская угроза беспокоит нас больше всего. <...> Это большая проблема, потому что они становятся гораздо более агрессивными и их аппетит увеличивается. Они активно защищаются от любого, кто бросает вызов их режиму, и хотят просто искоренить его. Они усиливают свою агитацию", — приводит слова источника издание.Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман опасается, что КСИР активизирует свою деятельность. По информации источника, ее беспокоят данные британских разведывательных служб о том, что "иранские шпионы пытаются вербовать членов организованных преступных группировок для борьбы с противниками режима".

https://ria.ru/20230806/podozrenie-1888411033.html

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в мире, великобритания, тегеран (город), служба безопасности великобритании mi5 , корпус стражей исламской революции