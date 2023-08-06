https://ria.ru/20230806/krym-1888488799.html

Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой"

Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой" - РИА Новости, 06.08.2023

Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой"

Один из трех пунктов пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области временно закрыт для проезда автотранспорта, сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:14

2023-08-06T17:14

2023-08-06T17:14

херсонская область

сергей аксенов (политик)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Один из трех пунктов пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области временно закрыт для проезда автотранспорта, сообщили в минтрансе Крыма. Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью в воскресенье повреждён ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. В минтрансе Крыма после ракетного удара сообщили о закрытии пункта пропуска "Чонгар". "Работа пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме", - говорится в уточненном сообщении ведомства. На данный момент через ПП "Перекоп" движутся грузовые машины и фургоны; через ПП "Армянск" движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы, сообщили в минтрансе. В ведомстве сообщили, что объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме, движение по Крымскому мосту также осуществляется в штатном режиме, работает паромная переправа. Первый ракетный удар украинских войск по автодорожному мосту на Чонгаре был нанесен 22 июня, спустя 10 дней мост был полностью восстановлен.

https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html

https://ria.ru/20230806/most-1888480192.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , сергей аксенов (политик), происшествия