https://ria.ru/20230806/krym-1888488799.html
Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой"
Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой" - РИА Новости, 06.08.2023
Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой"
Один из трех пунктов пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области временно закрыт для проезда автотранспорта, сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:14
2023-08-06T17:14
2023-08-06T17:14
херсонская область
сергей аксенов (политик)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Один из трех пунктов пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области временно закрыт для проезда автотранспорта, сообщили в минтрансе Крыма. Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью в воскресенье повреждён ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. В минтрансе Крыма после ракетного удара сообщили о закрытии пункта пропуска "Чонгар". "Работа пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме", - говорится в уточненном сообщении ведомства. На данный момент через ПП "Перекоп" движутся грузовые машины и фургоны; через ПП "Армянск" движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы, сообщили в минтрансе. В ведомстве сообщили, что объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме, движение по Крымскому мосту также осуществляется в штатном режиме, работает паромная переправа. Первый ракетный удар украинских войск по автодорожному мосту на Чонгаре был нанесен 22 июня, спустя 10 дней мост был полностью восстановлен.
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html
https://ria.ru/20230806/most-1888480192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , сергей аксенов (политик), происшествия
Херсонская область , Сергей Аксенов (политик), Происшествия
Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой"
Власти Крыма уточнили, что пункт пропуска "Джанкой" временно закрыт для проезда машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости.
Один из трех пунктов пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области временно закрыт для проезда автотранспорта, сообщили в минтрансе Крыма
.
Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью в воскресенье повреждён ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов
. В минтрансе Крыма после ракетного удара сообщили о закрытии пункта пропуска "Чонгар".
ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму
"Работа пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме", - говорится в уточненном сообщении ведомства.
На данный момент через ПП "Перекоп" движутся грузовые машины и фургоны; через ПП "Армянск" движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы, сообщили в минтрансе.
В ведомстве сообщили, что объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме, движение по Крымскому мосту также осуществляется в штатном режиме, работает паромная переправа.
Первый ракетный удар украинских войск по автодорожному мосту на Чонгаре был нанесен 22 июня, спустя 10 дней мост был полностью восстановлен.
Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста