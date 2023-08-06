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Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой" - РИА Новости, 06.08.2023
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17:14 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/krym-1888488799.html
Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой"
Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой" - РИА Новости, 06.08.2023
Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой"
Один из трех пунктов пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области временно закрыт для проезда автотранспорта, сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:14
2023-08-06T17:14
херсонская область
сергей аксенов (политик)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Один из трех пунктов пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области временно закрыт для проезда автотранспорта, сообщили в минтрансе Крыма. Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью в воскресенье повреждён ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. В минтрансе Крыма после ракетного удара сообщили о закрытии пункта пропуска "Чонгар". "Работа пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме", - говорится в уточненном сообщении ведомства. На данный момент через ПП "Перекоп" движутся грузовые машины и фургоны; через ПП "Армянск" движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы, сообщили в минтрансе. В ведомстве сообщили, что объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме, движение по Крымскому мосту также осуществляется в штатном режиме, работает паромная переправа. Первый ракетный удар украинских войск по автодорожному мосту на Чонгаре был нанесен 22 июня, спустя 10 дней мост был полностью восстановлен.
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html
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Дарья Буймова
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херсонская область , сергей аксенов (политик), происшествия
Херсонская область , Сергей Аксенов (политик), Происшествия
Власти Крыма уточнили данные о закрытии пункта пропуска "Джанкой"

Власти Крыма уточнили, что пункт пропуска "Джанкой" временно закрыт для проезда машин

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Стелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Один из трех пунктов пропуска "Джанкой" на границе Крыма и Херсонской области временно закрыт для проезда автотранспорта, сообщили в минтрансе Крыма.
Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью в воскресенье повреждён ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. В минтрансе Крыма после ракетного удара сообщили о закрытии пункта пропуска "Чонгар".
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"Работа пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме", - говорится в уточненном сообщении ведомства.
На данный момент через ПП "Перекоп" движутся грузовые машины и фургоны; через ПП "Армянск" движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы, сообщили в минтрансе.
В ведомстве сообщили, что объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме, движение по Крымскому мосту также осуществляется в штатном режиме, работает паромная переправа.
Первый ракетный удар украинских войск по автодорожному мосту на Чонгаре был нанесен 22 июня, спустя 10 дней мост был полностью восстановлен.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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Херсонская областьСергей Аксенов (политик)Происшествия
 
 
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