https://ria.ru/20230806/krym-1888444063.html

Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР

Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР - РИА Новости, 06.08.2023

Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР

Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в 2024 году даст ряду поездов из Москвы в Крым номера времен СССР, сообщил гендиректор компании... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:39

2023-08-06T11:39

2023-08-06T11:39

москва

ссср

россия

гранд сервис экспресс

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в 2024 году даст ряду поездов из Москвы в Крым номера времен СССР, сообщил гендиректор компании Александр Ганов. "Мы вернем два новых поезда, которые следуют из Москвы (в Крым - ред.) с теми же номерами, которые были еще при Советском союзе. Это 28 флагманский поезд, также будет еще два", - сказал Ганов о планах по поездам в Крым на 2024 год. Он отметил, что это будут поезда не в ретро стиле. "Они будут, естественно, в бирюзовых оттенках, но рисунок чем-то будет повторять то, что вы видите на гранд экспрессе. Решили, что это будет интересная фишка", - добавил глава компании. Он уточнил, что речь идёт о поездах Москва-Симферополь. Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт - Петербургом.

https://ria.ru/20230428/krym-1868387684.html

https://ria.ru/20230424/poezd-1867412670.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, ссср, россия, гранд сервис экспресс , общество