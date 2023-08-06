https://ria.ru/20230806/krym-1888444063.html
Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР
Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР - РИА Новости, 06.08.2023
Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР
Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в 2024 году даст ряду поездов из Москвы в Крым номера времен СССР, сообщил гендиректор компании... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:39
2023-08-06T11:39
2023-08-06T11:39
москва
ссср
россия
гранд сервис экспресс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_0:141:3230:1958_1920x0_80_0_0_fb8ca6cf2089f84c842b87106b840cb0.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в 2024 году даст ряду поездов из Москвы в Крым номера времен СССР, сообщил гендиректор компании Александр Ганов. "Мы вернем два новых поезда, которые следуют из Москвы (в Крым - ред.) с теми же номерами, которые были еще при Советском союзе. Это 28 флагманский поезд, также будет еще два", - сказал Ганов о планах по поездам в Крым на 2024 год. Он отметил, что это будут поезда не в ретро стиле. "Они будут, естественно, в бирюзовых оттенках, но рисунок чем-то будет повторять то, что вы видите на гранд экспрессе. Решили, что это будет интересная фишка", - добавил глава компании. Он уточнил, что речь идёт о поездах Москва-Симферополь. Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт - Петербургом.
https://ria.ru/20230428/krym-1868387684.html
https://ria.ru/20230424/poezd-1867412670.html
москва
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_2660f861872a082bafd2aab153cae303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ссср, россия, гранд сервис экспресс , общество
Москва, СССР, Россия, Гранд Сервис Экспресс , Общество
Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР
Железнодорожный перевозчик в Крым в 2024 году вернет ряду поездов номера времен СССР
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в 2024 году даст ряду поездов из Москвы в Крым номера времен СССР, сообщил гендиректор компании Александр Ганов.
"Мы вернем два новых поезда, которые следуют из Москвы (в Крым - ред.) с теми же номерами, которые были еще при Советском союзе. Это 28 флагманский поезд, также будет еще два", - сказал Ганов о планах по поездам в Крым на 2024 год.
Сезонные поезда в Крым поехали на месяц раньше
Он отметил, что это будут поезда не в ретро стиле.
"Они будут, естественно, в бирюзовых оттенках, но рисунок чем-то будет повторять то, что вы видите на гранд экспрессе. Решили, что это будет интересная фишка", - добавил глава компании.
Он уточнил, что речь идёт о поездах Москва-Симферополь.
Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России
, а также между Москвой и Санкт - Петербургом
.
Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд