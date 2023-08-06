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Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР - РИА Новости, 06.08.2023
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11:39 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/krym-1888444063.html
Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР
Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР - РИА Новости, 06.08.2023
Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР
Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в 2024 году даст ряду поездов из Москвы в Крым номера времен СССР, сообщил гендиректор компании... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:39
2023-08-06T11:39
москва
ссср
россия
гранд сервис экспресс
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в 2024 году даст ряду поездов из Москвы в Крым номера времен СССР, сообщил гендиректор компании Александр Ганов. "Мы вернем два новых поезда, которые следуют из Москвы (в Крым - ред.) с теми же номерами, которые были еще при Советском союзе. Это 28 флагманский поезд, также будет еще два", - сказал Ганов о планах по поездам в Крым на 2024 год. Он отметил, что это будут поезда не в ретро стиле. "Они будут, естественно, в бирюзовых оттенках, но рисунок чем-то будет повторять то, что вы видите на гранд экспрессе. Решили, что это будет интересная фишка", - добавил глава компании. Он уточнил, что речь идёт о поездах Москва-Симферополь. Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт - Петербургом.
https://ria.ru/20230428/krym-1868387684.html
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москва, ссср, россия, гранд сервис экспресс , общество
Москва, СССР, Россия, Гранд Сервис Экспресс , Общество
Перевозчик в Крым в вернет ряду поездов номера времен СССР

Железнодорожный перевозчик в Крым в 2024 году вернет ряду поездов номера времен СССР

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСкорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Скорый двухэтажный поезд Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Скорый двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частный железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в 2024 году даст ряду поездов из Москвы в Крым номера времен СССР, сообщил гендиректор компании Александр Ганов.
"Мы вернем два новых поезда, которые следуют из Москвы (в Крым - ред.) с теми же номерами, которые были еще при Советском союзе. Это 28 флагманский поезд, также будет еще два", - сказал Ганов о планах по поездам в Крым на 2024 год.
Железнодорожный вокзал в Симферополе
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Он отметил, что это будут поезда не в ретро стиле.
"Они будут, естественно, в бирюзовых оттенках, но рисунок чем-то будет повторять то, что вы видите на гранд экспрессе. Решили, что это будет интересная фишка", - добавил глава компании.
Он уточнил, что речь идёт о поездах Москва-Симферополь.
Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт - Петербургом.
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