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Китай приветствует визит Борреля этой осенью, заявил Ван И - РИА Новости, 06.08.2023
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15:25 06.08.2023 (обновлено: 15:42 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/kitay-1888473354.html
Китай приветствует визит Борреля этой осенью, заявил Ван И
Китай приветствует визит Борреля этой осенью, заявил Ван И - РИА Новости, 06.08.2023
Китай приветствует визит Борреля этой осенью, заявил Ван И
Пекин приветствует визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Китай этой осенью для проведения стратегического диалога и подготовки саммита лидеров Китая и ЕС,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:25
2023-08-06T15:42
в мире
китай
евросоюз
жозеп боррель
пекин
цены на нефть
ван и (политик)
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Пекин приветствует визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Китай этой осенью для проведения стратегического диалога и подготовки саммита лидеров Китая и ЕС, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с Боррелем. Как сообщил МИД КНР, разговор Ван И и Борреля состоялся в воскресенье. "Китай приветствует визит верховного представителя Борреля, который возглавит делегацию в Китай этой осенью и проведет стратегический диалог, а также обширный и углубленный обмен мнениями для политической подготовки к саммиту лидеров", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Ван И отметил, что Китай всегда позитивно относился к развитию отношений с ЕС, а также придает большое значение встрече лидеров Китая и ЕС, которая запланирована на этот год. "Ожидаем, что встреча сыграет стратегическую и направляющую роль для отношений Китая и ЕС и для двустороннего сотрудничества", - подчеркнул дипломат.По его словам, сторонам следует проводить больше институциональных диалогов, чтобы восполнить недостаток обменов за три года пандемии.По информации МИД КНР, стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как Украина и Нигер.Поездка Борреля в Китай отменялась уже дважды за последние месяцы. Первый раз по причине того, что глава европейской дипломатии заболел COVID-19, второй раз отменила китайская сторона. Китайский МИД причину отмены визита не пояснил, заявив лишь, что "ожидает его в удобное для обеих сторон время". Издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ЕС писало, что Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, чтобы провести стратегический диалог до следующего саммита Китая и ЕС. Позже Боррель заявил, что намерен уже этой осенью совершить откладывавшуюся ранее поездку в Китай.
https://ria.ru/20230803/razryv-1887887581.html
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в мире, китай, евросоюз, жозеп боррель, пекин, цены на нефть, ван и (политик)
В мире, Китай, Евросоюз, Жозеп Боррель, Пекин, Цены на нефть, Ван И (политик)
Китай приветствует визит Борреля этой осенью, заявил Ван И

Ван И: Китай приветствует визит Борреля этой осенью для проведения стратегического диалога

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Пекин приветствует визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Китай этой осенью для проведения стратегического диалога и подготовки саммита лидеров Китая и ЕС, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с Боррелем.
Как сообщил МИД КНР, разговор Ван И и Борреля состоялся в воскресенье.
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"Китай приветствует визит верховного представителя Борреля, который возглавит делегацию в Китай этой осенью и проведет стратегический диалог, а также обширный и углубленный обмен мнениями для политической подготовки к саммиту лидеров", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Ван И отметил, что Китай всегда позитивно относился к развитию отношений с ЕС, а также придает большое значение встрече лидеров Китая и ЕС, которая запланирована на этот год. "Ожидаем, что встреча сыграет стратегическую и направляющую роль для отношений Китая и ЕС и для двустороннего сотрудничества", - подчеркнул дипломат.
По его словам, сторонам следует проводить больше институциональных диалогов, чтобы восполнить недостаток обменов за три года пандемии.
По информации МИД КНР, стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как Украина и Нигер.
Поездка Борреля в Китай отменялась уже дважды за последние месяцы. Первый раз по причине того, что глава европейской дипломатии заболел COVID-19, второй раз отменила китайская сторона. Китайский МИД причину отмены визита не пояснил, заявив лишь, что "ожидает его в удобное для обеих сторон время". Издание South China Morning Post со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ЕС писало, что Боррель ориентировочно согласился посетить Китай в октябре, чтобы провести стратегический диалог до следующего саммита Китая и ЕС. Позже Боррель заявил, что намерен уже этой осенью совершить откладывавшуюся ранее поездку в Китай.
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