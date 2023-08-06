https://ria.ru/20230806/kitay-1888376259.html
Технологический ужас: палец Пекина на контрольной кнопке
Технологический ужас: палец Пекина на контрольной кнопке - РИА Новости, 06.08.2023
Технологический ужас: палец Пекина на контрольной кнопке
Случилась забавная история, обошедшая чуть не весь мир: южнокорейские физики возжаждали лавров британских ученых и потрясли всех сообщением о великом прорыве в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T08:00
2023-08-06T08:00
2023-08-06T08:08
технологии
пекин
сша
китай
в мире
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Случилась забавная история, обошедшая чуть не весь мир: южнокорейские физики возжаждали лавров британских ученых и потрясли всех сообщением о великом прорыве в светлое будущее. Гении из Центра исследований квантовой энергии (QSERF) опубликовали две статьи о том, что создали материал, который сохраняет свойства сверхпроводника при нормальном атмосферном давлении и температуре 125 градусов Цельсия. До того сверхпроводимость требовала мощных холодильных установок.А это не просто прорыв, это путь к новому прекрасному миру — электроприборы почти не будут греться, поезда будут так и летать над землей на магнитных подушках… Компьютерные технологии, медицина, прочее — все несется к новой мировой индустриальной революции. Не расщепление атома, но что-то близкое.Атом? Нет такого изобретения, которое мрачными умами не воспринималось бы как оружие против плохих стран. В данном случае против Китая, ставшего мировым технологическим лидером вместо США. И понеслись крики: наши (то есть южнокорейцы) ведут нас к победе в мировом противостоянии.Дальше прорывные статьи начали изучать специалисты и стали удивляться. Формулы странно выглядят, объяснения феномена непонятны, в общем — неужели фальшивка? Корейцы, кстати, публикации сняли.И тут отозвались китайские ученые из Хуачжунского университета науки и технологии. Они на минувшей неделе опубликовали не статью, а видео на ту же тему — насчет левитирующих магнитов, притом что китайский магнит оказался более левитирующим, чем южнокорейский. Причем в этот раз никто не говорит, что перед нами фальшивка. Дальше ученые разбираются, особенно команды из России и США, где тоже идут исследования на эту тему.Пока что сухой остаток этой истории — вот тот самый упомянутый рефлекс под названием "конец вам, китайцы, мир теперь будет наш". Пекинский журнал Global Times по этому поводу высказался так: что это за подход у вас — воспринимать научно-технические достижения в зависимости от того, "в каком лагере" они были достигнуты? Вот лучше представьте, что сверхпроводимость и правда будет достигнута, тогда много такого, из-за чего сейчас воюют страны и люди, потеряет значение. Технологии — они очень даже могут сделать бессмысленными эти ваши геополитические споры.Размечтались: нет, сейчас битва за технологии — это именно битва между "ими" и "нами". И никто в последние дни в ней так не отличился, как, представьте, британские ученые, самые настоящие.История такая: профессор Джим Сейкер из Института автомобильной индустрии в Хэртфорде сообщил соотечественникам, что продаваемые в стране китайские машины могут создать королевству серьезные проблемы с безопасностью. Потому что вдруг их можно дистанционно отключать — нажать кнопку где-то в Пекине, а у англичан нет технических возможностей этому помешать. И тогда на дорогах Британии начнется ужас. Вот, представьте, несется куда-то Джеймс Бонд на китайской машине, уходит от преследования, а чья-то рука в Пекине жмет на кнопку. И начинается фильм ужасов.Китайский юмор не часто проявляется, поэтому специалисты из Пекина на полном серьезе начали напоминать, что происходит с английским автопромом. А именно: за последний год объемы его производства сократились на 9,8%, скатившись на уровень 1956 года. А если отсчитывать от 2019-го, то этот несчастный автопром упал на 40,5% и не отжался. А тут еще импорт конкурентов. Так что понятно, зачем нужны страшилки про руку Пекина на кнопке.Можно вспомнить, как несколько лет назад Запад начал битву за то, чтобы подвластные ему страны ни в коем случае не ставили китайское оборудование для связи 5G. Почему? Потому что тогда в Пекине может сработать такая же кнопка в любой момент. Но другие-то страны китайское оборудование приобретают, хорошо зная, кто по этой части лидер.К чему может привести эта технологическая битва? Например, к тому, что незападные страны все в большей степени будут получать технику лучше и дешевле западной. Со всеми вытекающими последствиями в виде нарастающего отставания именно Запада.
https://ria.ru/20230729/chipy-1886950901.html
https://ria.ru/20230717/tekhnologii-1884712896.html
https://ria.ru/20230619/kontrol-1879213678.html
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Дмитрий Косырев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
технологии, пекин, сша, китай, в мире
Технологии, Пекин, США, Китай, В мире
Случилась забавная история, обошедшая чуть не весь мир: южнокорейские физики возжаждали лавров британских ученых и потрясли всех сообщением о великом прорыве в светлое будущее. Гении из Центра исследований квантовой энергии (QSERF) опубликовали две статьи
о том, что создали материал, который сохраняет свойства сверхпроводника при нормальном атмосферном давлении и температуре 125 градусов Цельсия. До того сверхпроводимость требовала мощных холодильных установок.
А это не просто прорыв, это путь к новому прекрасному миру — электроприборы почти не будут греться, поезда будут так и летать над землей на магнитных подушках… Компьютерные технологии, медицина, прочее — все несется к новой мировой индустриальной революции. Не расщепление атома, но что-то близкое.
Атом? Нет такого изобретения, которое мрачными умами не воспринималось бы как оружие против плохих стран. В данном случае против Китая
, ставшего мировым технологическим лидером вместо США
. И понеслись крики: наши (то есть южнокорейцы) ведут нас к победе в мировом противостоянии.
Дальше прорывные статьи начали изучать специалисты и стали удивляться. Формулы странно выглядят, объяснения феномена непонятны, в общем — неужели фальшивка? Корейцы, кстати, публикации сняли.
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем
И тут отозвались китайские ученые из Хуачжунского университета науки и технологии. Они на минувшей неделе опубликовали
не статью, а видео на ту же тему — насчет левитирующих магнитов, притом что китайский магнит оказался более левитирующим, чем южнокорейский. Причем в этот раз никто не говорит, что перед нами фальшивка. Дальше ученые разбираются, особенно команды из России
и США, где тоже идут исследования на эту тему.
Пока что сухой остаток этой истории — вот тот самый упомянутый рефлекс под названием "конец вам, китайцы, мир теперь будет наш". Пекинский журнал Global Times по этому поводу высказался так: что это за подход у вас — воспринимать научно-технические достижения в зависимости от того, "в каком лагере" они были достигнуты? Вот лучше представьте, что сверхпроводимость и правда будет достигнута, тогда много такого, из-за чего сейчас воюют страны и люди, потеряет значение. Технологии — они очень даже могут сделать бессмысленными эти ваши геополитические споры.
Размечтались: нет, сейчас битва за технологии — это именно битва между "ими" и "нами". И никто в последние дни в ней так не отличился, как, представьте, британские ученые, самые настоящие.
США опасаются, что Китай может получить доступ к их технологиям
История такая: профессор Джим Сейкер из Института автомобильной индустрии в Хэртфорде сообщил соотечественникам, что продаваемые в стране китайские машины могут создать королевству серьезные проблемы с безопасностью. Потому что вдруг их можно дистанционно отключать — нажать кнопку где-то в Пекине, а у англичан нет технических возможностей этому помешать. И тогда на дорогах Британии начнется ужас. Вот, представьте, несется куда-то Джеймс Бонд
на китайской машине, уходит от преследования, а чья-то рука в Пекине жмет на кнопку. И начинается фильм ужасов.
Китайский юмор не часто проявляется, поэтому специалисты из Пекина на полном серьезе начали напоминать
, что происходит с английским автопромом. А именно: за последний год объемы его производства сократились на 9,8%, скатившись на уровень 1956 года. А если отсчитывать от 2019-го, то этот несчастный автопром упал на 40,5% и не отжался. А тут еще импорт конкурентов. Так что понятно, зачем нужны страшилки про руку Пекина на кнопке.
Можно вспомнить, как несколько лет назад Запад начал битву за то, чтобы подвластные ему страны ни в коем случае не ставили китайское оборудование для связи 5G. Почему? Потому что тогда в Пекине может сработать такая же кнопка в любой момент. Но другие-то страны китайское оборудование приобретают, хорошо зная, кто по этой части лидер.
К чему может привести эта технологическая битва? Например, к тому, что незападные страны все в большей степени будут получать технику лучше и дешевле западной. Со всеми вытекающими последствиями в виде нарастающего отставания именно Запада.
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