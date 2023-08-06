https://ria.ru/20230806/kitay-1888376259.html

Технологический ужас: палец Пекина на контрольной кнопке

Технологический ужас: палец Пекина на контрольной кнопке - РИА Новости, 06.08.2023

Технологический ужас: палец Пекина на контрольной кнопке

Случилась забавная история, обошедшая чуть не весь мир: южнокорейские физики возжаждали лавров британских ученых и потрясли всех сообщением о великом прорыве в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:08

технологии

пекин

сша

китай

в мире

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Случилась забавная история, обошедшая чуть не весь мир: южнокорейские физики возжаждали лавров британских ученых и потрясли всех сообщением о великом прорыве в светлое будущее. Гении из Центра исследований квантовой энергии (QSERF) опубликовали две статьи о том, что создали материал, который сохраняет свойства сверхпроводника при нормальном атмосферном давлении и температуре 125 градусов Цельсия. До того сверхпроводимость требовала мощных холодильных установок.А это не просто прорыв, это путь к новому прекрасному миру — электроприборы почти не будут греться, поезда будут так и летать над землей на магнитных подушках… Компьютерные технологии, медицина, прочее — все несется к новой мировой индустриальной революции. Не расщепление атома, но что-то близкое.Атом? Нет такого изобретения, которое мрачными умами не воспринималось бы как оружие против плохих стран. В данном случае против Китая, ставшего мировым технологическим лидером вместо США. И понеслись крики: наши (то есть южнокорейцы) ведут нас к победе в мировом противостоянии.Дальше прорывные статьи начали изучать специалисты и стали удивляться. Формулы странно выглядят, объяснения феномена непонятны, в общем — неужели фальшивка? Корейцы, кстати, публикации сняли.И тут отозвались китайские ученые из Хуачжунского университета науки и технологии. Они на минувшей неделе опубликовали не статью, а видео на ту же тему — насчет левитирующих магнитов, притом что китайский магнит оказался более левитирующим, чем южнокорейский. Причем в этот раз никто не говорит, что перед нами фальшивка. Дальше ученые разбираются, особенно команды из России и США, где тоже идут исследования на эту тему.Пока что сухой остаток этой истории — вот тот самый упомянутый рефлекс под названием "конец вам, китайцы, мир теперь будет наш". Пекинский журнал Global Times по этому поводу высказался так: что это за подход у вас — воспринимать научно-технические достижения в зависимости от того, "в каком лагере" они были достигнуты? Вот лучше представьте, что сверхпроводимость и правда будет достигнута, тогда много такого, из-за чего сейчас воюют страны и люди, потеряет значение. Технологии — они очень даже могут сделать бессмысленными эти ваши геополитические споры.Размечтались: нет, сейчас битва за технологии — это именно битва между "ими" и "нами". И никто в последние дни в ней так не отличился, как, представьте, британские ученые, самые настоящие.История такая: профессор Джим Сейкер из Института автомобильной индустрии в Хэртфорде сообщил соотечественникам, что продаваемые в стране китайские машины могут создать королевству серьезные проблемы с безопасностью. Потому что вдруг их можно дистанционно отключать — нажать кнопку где-то в Пекине, а у англичан нет технических возможностей этому помешать. И тогда на дорогах Британии начнется ужас. Вот, представьте, несется куда-то Джеймс Бонд на китайской машине, уходит от преследования, а чья-то рука в Пекине жмет на кнопку. И начинается фильм ужасов.Китайский юмор не часто проявляется, поэтому специалисты из Пекина на полном серьезе начали напоминать, что происходит с английским автопромом. А именно: за последний год объемы его производства сократились на 9,8%, скатившись на уровень 1956 года. А если отсчитывать от 2019-го, то этот несчастный автопром упал на 40,5% и не отжался. А тут еще импорт конкурентов. Так что понятно, зачем нужны страшилки про руку Пекина на кнопке.Можно вспомнить, как несколько лет назад Запад начал битву за то, чтобы подвластные ему страны ни в коем случае не ставили китайское оборудование для связи 5G. Почему? Потому что тогда в Пекине может сработать такая же кнопка в любой момент. Но другие-то страны китайское оборудование приобретают, хорошо зная, кто по этой части лидер.К чему может привести эта технологическая битва? Например, к тому, что незападные страны все в большей степени будут получать технику лучше и дешевле западной. Со всеми вытекающими последствиями в виде нарастающего отставания именно Запада.

https://ria.ru/20230729/chipy-1886950901.html

https://ria.ru/20230717/tekhnologii-1884712896.html

https://ria.ru/20230619/kontrol-1879213678.html

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сша

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технологии, пекин, сша, китай, в мире