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Пережившие взрыв в Хиросиме выступили с требованием к Кисиде - РИА Новости, 06.08.2023
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06:42 06.08.2023 (обновлено: 15:55 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/kisida-1888419405.html
Пережившие взрыв в Хиросиме выступили с требованием к Кисиде
Пережившие взрыв в Хиросиме выступили с требованием к Кисиде - РИА Новости, 06.08.2023
Пережившие взрыв в Хиросиме выступили с требованием к Кисиде
Пережившие атомную бомбардировку на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой потребовали, чтобы Токио подписал договор о запрещении ядерного оружия,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T06:42
2023-08-06T15:55
в мире
хиросима (префектура)
япония
нагасаки (город)
фумио кисида
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ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Пережившие атомную бомбардировку на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой потребовали, чтобы Токио подписал договор о запрещении ядерного оружия, сообщило агентство Киодо.В 78-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы после траурной церемонии Кисида провел встречу с пережившими эту трагедию."Путь к миру без ядерного оружия можно создать только через договор о запрещении ядерного оружия", — приводит часть их требований агентство Киодо, отмечая, что они призвали премьера к участию в договоре. На это Кисида ограничился лишь обещанием прилагать соответствующие усилия в отношении стран, обладающих ядерным оружием. На самой церемонии мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи призвал правительство Японии если не подписать договор, то хотя бы выступить наблюдателем на второй конференции Международной организации за ликвидацию ядерного оружия ICAN, однако в речи премьер-министра, которая прозвучала после выступления мэра, Кисида даже не упомянул договор, ограничившись обещанием прилагать усилия для реализации мира без ядерного оружия.В Японии сейчас проживают 113,6 тысячи человек, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Их средний возраст составляет 85 лет. За прошлый год их число уменьшилось на пять с лишним тысяч человек.Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки состоялась в Мемориальном парке мира в Хиросиме в 78-ю годовщину со дня трагедии. На монументе в парке, где ежегодно проходит траурная церемония (месте в районе эпицентра, где после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших), написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".В мероприятии приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, члены правительства, представители международных организаций и дипломатических миссий 111 государств, что стало максимальным числом за все время проведения церемонии. В этом году, как и в прошлом, власти города не прислали приглашения посольствам России и Белоруссии. В 8:15 — время, когда над Хиросимой вспыхнул атомный взрыв, — была объявлена минута молчания. После Декларации мира — речи мэра города Хиросимы — в небо выпустили белых голубей, символ мира на Земле.В этом году в церемонии впервые после снятия ограничений по коронавирусу принимают участие семь тысяч человек, всего же почтить память погибших в этот день к мемориалу придут 50 тысяч жителей.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "церемонии мира".
https://ria.ru/20230806/khirosima-1888417889.html
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хиросима (префектура)
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в мире, хиросима (префектура), япония, нагасаки (город), фумио кисида
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Нагасаки (город), Фумио Кисида
Пережившие взрыв в Хиросиме выступили с требованием к Кисиде

Пережившие взрыв в Хиросиме требуют от Кисиды подписать договор о запрете ядерного оружия

© AFP 2023 / STRУчастники соблюдают минуту молчания во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Участники соблюдают минуту молчания во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / STR
Участники соблюдают минуту молчания во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Пережившие атомную бомбардировку на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой потребовали, чтобы Токио подписал договор о запрещении ядерного оружия, сообщило агентство Киодо.
В 78-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы после траурной церемонии Кисида провел встречу с пережившими эту трагедию.
"Путь к миру без ядерного оружия можно создать только через договор о запрещении ядерного оружия", — приводит часть их требований агентство Киодо, отмечая, что они призвали премьера к участию в договоре.
На это Кисида ограничился лишь обещанием прилагать соответствующие усилия в отношении стран, обладающих ядерным оружием.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время возложения венка на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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На самой церемонии мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи призвал правительство Японии если не подписать договор, то хотя бы выступить наблюдателем на второй конференции Международной организации за ликвидацию ядерного оружия ICAN, однако в речи премьер-министра, которая прозвучала после выступления мэра, Кисида даже не упомянул договор, ограничившись обещанием прилагать усилия для реализации мира без ядерного оружия.
В Японии сейчас проживают 113,6 тысячи человек, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Их средний возраст составляет 85 лет. За прошлый год их число уменьшилось на пять с лишним тысяч человек.
Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки состоялась в Мемориальном парке мира в Хиросиме в 78-ю годовщину со дня трагедии. На монументе в парке, где ежегодно проходит траурная церемония (месте в районе эпицентра, где после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших), написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
В мероприятии приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, члены правительства, представители международных организаций и дипломатических миссий 111 государств, что стало максимальным числом за все время проведения церемонии. В этом году, как и в прошлом, власти города не прислали приглашения посольствам России и Белоруссии. В 8:15 — время, когда над Хиросимой вспыхнул атомный взрыв, — была объявлена минута молчания. После Декларации мира — речи мэра города Хиросимы — в небо выпустили белых голубей, символ мира на Земле.
В этом году в церемонии впервые после снятия ограничений по коронавирусу принимают участие семь тысяч человек, всего же почтить память погибших в этот день к мемориалу придут 50 тысяч жителей.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "церемонии мира".
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День Хиросимы
02:52
 
В миреХиросима (префектура)ЯпонияНагасаки (город)Фумио Кисида
 
 
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