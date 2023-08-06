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ХАМАС приговорил семь человек к смертной казни за сотрудничество с Израилем

ХАМАС приговорил семь человек к смертной казни за сотрудничество с Израилем - РИА Новости, 06.08.2023

ХАМАС приговорил семь человек к смертной казни за сотрудничество с Израилем

Военно-судебный комитет движения ХАМАС в секторе Газа приговорил семь человек к смертной казни по обвинению в сотрудничестве с Израилем, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:04

2023-08-06T17:04

2023-08-06T17:04

в мире

израиль

махмуд аббас

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ГАЗА, 6 авг — РИА Новости. Военно-судебный комитет движения ХАМАС в секторе Газа приговорил семь человек к смертной казни по обвинению в сотрудничестве с Израилем, говорится в сообщении комитета, распространенном в воскресенье. "Сегодня, в воскресенье, военно-судебный комитет в Газе приговорил к смертной казни через повешение семь коллаборационистов за связи с Израилем ... Все приговоренные были обвинены в сотрудничестве с враждебными иностранными сторонами в нарушение статьи 131 палестинского уголовного революционного кодекса 1979 года", - говорится в сообщении. В прошлом ХАМАС, контролирующий сектор Газа, привел в исполнение множество смертных приговоров в отношении коллаборационистов Израиля без одобрения президента Палестины Махмуда Аббаса. Палестинским законом предусмотрено, что только президент Палестины имеет полномочия одобрять исполнение смертных приговоров.

https://ria.ru/20230618/khamas-1879002212.html

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в мире, израиль, махмуд аббас, хамас, палестина