В Израиле заморозили реализацию части судебной реформы Нетаньяху

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный суд Израиля издал временное постановление, которое заморозит имплементацию принятого в марте закона о правилах объявления премьер-министра недееспособным до следующего выборного цикла, об этом сообщает израильский портал Arutz Sheva. "Верховный суд сегодня издал временное постановление против недавно принятого Закона о недееспособности и обязал государство объяснить, почему оно не должно откладывать применение закона до следующего созыва Кнессета", - пишет издание. Кроме того, согласно информации Arutz Sheva, суд принял решение о том, что петиции против закона будут рассмотрены расширенной коллегией из 11 судей Верховного суда. Слушание пройдет в следующем месяце. Первое пятичасовое слушание петиций прошло в минувший четверг. Как сообщило израильское издание The Times of Israel, председательствовавшие на слушании трое самых высокопоставленных судей Верховного суда страны дали понять, что могут задержать имплементацию принятого в марте закона. Ранее в июле к петициям об отмене закона впервые за время проведения юридической реформы присоединилась Генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара. Закон, принятый на пленуме Кнессета в марте, лишает Верховный суд полномочий рассматривать или утверждать запрос об объявлении недееспособности главы израильского правительства, оставляя это право только за самим премьер-министром или же правительством при условии принятия решения большинством в три четверти голосов. Недееспособность также может быть объявлена только по медицинским показаниям, в случае физической или психической недееспособности премьера исполнять обязанности. Решение об отмене закона станет первым в истории Израиля случаем, когда Верховный суд отменил один из так называемых основных законов государства - особых нормативных правовых актов, которые составляют основу будущей конституции страны, пишет The Times of Israel.

