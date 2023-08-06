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В Израиле заморозили реализацию части судебной реформы Нетаньяху - РИА Новости, 06.08.2023
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17:26 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/izrail-1888489526.html
В Израиле заморозили реализацию части судебной реформы Нетаньяху
В Израиле заморозили реализацию части судебной реформы Нетаньяху - РИА Новости, 06.08.2023
В Израиле заморозили реализацию части судебной реформы Нетаньяху
Верховный суд Израиля издал временное постановление, которое заморозит имплементацию принятого в марте закона о правилах объявления премьер-министра... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:26
2023-08-06T17:26
в мире
израиль
кнессет израиля
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный суд Израиля издал временное постановление, которое заморозит имплементацию принятого в марте закона о правилах объявления премьер-министра недееспособным до следующего выборного цикла, об этом сообщает израильский портал Arutz Sheva. "Верховный суд сегодня издал временное постановление против недавно принятого Закона о недееспособности и обязал государство объяснить, почему оно не должно откладывать применение закона до следующего созыва Кнессета", - пишет издание. Кроме того, согласно информации Arutz Sheva, суд принял решение о том, что петиции против закона будут рассмотрены расширенной коллегией из 11 судей Верховного суда. Слушание пройдет в следующем месяце. Первое пятичасовое слушание петиций прошло в минувший четверг. Как сообщило израильское издание The Times of Israel, председательствовавшие на слушании трое самых высокопоставленных судей Верховного суда страны дали понять, что могут задержать имплементацию принятого в марте закона. Ранее в июле к петициям об отмене закона впервые за время проведения юридической реформы присоединилась Генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара. Закон, принятый на пленуме Кнессета в марте, лишает Верховный суд полномочий рассматривать или утверждать запрос об объявлении недееспособности главы израильского правительства, оставляя это право только за самим премьер-министром или же правительством при условии принятия решения большинством в три четверти голосов. Недееспособность также может быть объявлена только по медицинским показаниям, в случае физической или психической недееспособности премьера исполнять обязанности. Решение об отмене закона станет первым в истории Израиля случаем, когда Верховный суд отменил один из так называемых основных законов государства - особых нормативных правовых актов, которые составляют основу будущей конституции страны, пишет The Times of Israel.
https://ria.ru/20230723/izrail-1885756990.html
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в мире, израиль, кнессет израиля, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Кнессет Израиля, Биньямин Нетаньяху
В Израиле заморозили реализацию части судебной реформы Нетаньяху

Arutz Sheva: Верховный суд Израиля заморозил реализацию части судебной реформы Нетаньяху

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДемонстранты во время марша протеста против судебной реформы из Тель-Авива в Иерусалим
Демонстранты во время марша протеста против судебной реформы из Тель-Авива в Иерусалим - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Демонстранты во время марша протеста против судебной реформы из Тель-Авива в Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный суд Израиля издал временное постановление, которое заморозит имплементацию принятого в марте закона о правилах объявления премьер-министра недееспособным до следующего выборного цикла, об этом сообщает израильский портал Arutz Sheva.
«
"Верховный суд сегодня издал временное постановление против недавно принятого Закона о недееспособности и обязал государство объяснить, почему оно не должно откладывать применение закона до следующего созыва Кнессета", - пишет издание.
Кроме того, согласно информации Arutz Sheva, суд принял решение о том, что петиции против закона будут рассмотрены расширенной коллегией из 11 судей Верховного суда. Слушание пройдет в следующем месяце.
Первое пятичасовое слушание петиций прошло в минувший четверг. Как сообщило израильское издание The Times of Israel, председательствовавшие на слушании трое самых высокопоставленных судей Верховного суда страны дали понять, что могут задержать имплементацию принятого в марте закона. Ранее в июле к петициям об отмене закона впервые за время проведения юридической реформы присоединилась Генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара.
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Закон, принятый на пленуме Кнессета в марте, лишает Верховный суд полномочий рассматривать или утверждать запрос об объявлении недееспособности главы израильского правительства, оставляя это право только за самим премьер-министром или же правительством при условии принятия решения большинством в три четверти голосов. Недееспособность также может быть объявлена только по медицинским показаниям, в случае физической или психической недееспособности премьера исполнять обязанности.
Решение об отмене закона станет первым в истории Израиля случаем, когда Верховный суд отменил один из так называемых основных законов государства - особых нормативных правовых актов, которые составляют основу будущей конституции страны, пишет The Times of Israel.
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