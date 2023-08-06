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Ирак потребовал от США и Британии выдать обвиняемых в краже госсредств - РИА Новости, 06.08.2023
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23:33 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/irak-1888527424.html
Ирак потребовал от США и Британии выдать обвиняемых в краже госсредств
Ирак потребовал от США и Британии выдать обвиняемых в краже госсредств - РИА Новости, 06.08.2023
Ирак потребовал от США и Британии выдать обвиняемых в краже госсредств
Ирак потребовал от США и Великобритании экстрадиции бывшего главы канцелярии премьер-министра страны и экс-главы минфина для суда в связи с кражей госсредств,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T23:33
2023-08-06T23:33
в мире
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ДОХА, 6 авг - РИА Новости. Ирак потребовал от США и Великобритании экстрадиции бывшего главы канцелярии премьер-министра страны и экс-главы минфина для суда в связи с кражей госсредств, сообщил на пресс-конференции в Багдаде в воскресенье глава комиссии по профессиональной этике Хайдер Ханун, чьи слова привел телеканал Al Arabiya. &quot;Интерпол выдал &quot;красные&quot; уведомления о розыске в отношении экс-главы канцелярии, бывших премьер-министра и главы разведки Мустафы аль-Казыми, имеющих американское гражданство, и министра финансов в прошлом правительстве - Али Аллауи, имеющего гражданство Великобритании. Рассчитываем, что две страны будут сотрудничать в экстрадиции вышеупомянутых разыскиваемых обвиняемых и выразят таким образом свою поддержку Ираку&quot;, - отметил Ханун.В октябре прошлого года генеральная комиссия по налогам министерства финансов Ирака сообщила, что с сентября 2021 года почти за год из страны со счетов иракского госбанка "Ар-Рафидейн" были выведены 3,7 триллиона иракских динаров ($2,5 миллиардов), в чем участвовали пять компаний и ряд государственных чиновников. Позднее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил, что часть похищенных средств была возвращена, однако, крупную сумму мошенникам удалось вывезти за границу.
https://ria.ru/20230617/vydacha-1878901097.html
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в мире, ирак, великобритания, сша, интерпол
В мире, Ирак, Великобритания, США, Интерпол
Ирак потребовал от США и Британии выдать обвиняемых в краже госсредств

Ирак потребовал от США и Великобритании экстрадиции обвиняемых в краже госсредств для суда

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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ДОХА, 6 авг - РИА Новости. Ирак потребовал от США и Великобритании экстрадиции бывшего главы канцелярии премьер-министра страны и экс-главы минфина для суда в связи с кражей госсредств, сообщил на пресс-конференции в Багдаде в воскресенье глава комиссии по профессиональной этике Хайдер Ханун, чьи слова привел телеканал Al Arabiya.
«

"Интерпол выдал "красные" уведомления о розыске в отношении экс-главы канцелярии, бывших премьер-министра и главы разведки Мустафы аль-Казыми, имеющих американское гражданство, и министра финансов в прошлом правительстве - Али Аллауи, имеющего гражданство Великобритании. Рассчитываем, что две страны будут сотрудничать в экстрадиции вышеупомянутых разыскиваемых обвиняемых и выразят таким образом свою поддержку Ираку", - отметил Ханун.

В октябре прошлого года генеральная комиссия по налогам министерства финансов Ирака сообщила, что с сентября 2021 года почти за год из страны со счетов иракского госбанка "Ар-Рафидейн" были выведены 3,7 триллиона иракских динаров ($2,5 миллиардов), в чем участвовали пять компаний и ряд государственных чиновников. Позднее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил, что часть похищенных средств была возвращена, однако, крупную сумму мошенникам удалось вывезти за границу.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
В Россию из Ирака экстрадировали пособницу террористов ИГ*
17 июня, 16:51
 
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