https://ria.ru/20230806/instruktory-1888416090.html

Инструкторы из Дании и Британии готовили боевиков на базе "Азова"*

Инструкторы из Дании и Британии готовили боевиков на базе "Азова"* - РИА Новости, 06.08.2023

Инструкторы из Дании и Британии готовили боевиков на базе "Азова"*

Военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили готовить украинских боевиков на базу "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация),... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T04:21

2023-08-06T04:21

2023-08-06T07:39

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили готовить украинских боевиков на базу "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация), несмотря на то, что из-за связей с неонацизмом ей отказали в финансировании со стороны США, следует из документов датского посольства в Киеве, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В вербальной ноте посольства Дании, составленной на русском и английском языках и датированной 21 мая 2021 года, министерство обороны Украины уведомлялось о том, что шесть инструкторов прибудут через киевский аэропорт Борисполь в 56-ю бригаду ВСУ в Бердянск и Урзуф, где располагалась главная база "Азова"*."Эти объекты ранее были изучены сотрудниками российских силовых ведомств, и найденные там материалы напрямую указывают на интенсивное обучение мобилизованных граждан Украины западными офицерами с задействованием преступных методов ведения боевых действий, которыми в совершенстве обладали азовцы", - прокомментировал РИА Новости обнаруженные документы сотрудник российских силовых структур.При этом из документов следует, что на территории Украины уже находились инструкторы британской тренировочной команды OP ORBITAL. "Операция ORBITAL — это кодовое название британской программы по подготовке военнослужащих ВСУ из числа мобилизационного резерва", - пояснил собеседник агентства. Согласно документу, у британских инструкторов имелся доступ к секретным сведениям о мобилизационном планировании на Украине, добавил он.Несмотря на то, что Вашингтон признал "Азов"* неонацистской организацией, из-за чего ей было отказано в американском финансировании, обнаруженные документы свидетельствуют о прямой вовлеченности сил НАТО в тренировку националистических вооруженных формирований еще в 2021 году, задолго до начала российской спецоперации. "Это свидетельствует об интенсивной подготовке Киева под кураторством НАТО к введению активных боевых действий", - подытожил силовик.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230731/azov-1887355275.html

https://ria.ru/20230712/uboy-1883653642.html

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в мире, украина, дания, борисполь, вооруженные силы украины, нато