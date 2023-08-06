Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш не назвал страну, сбросившую бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 06.08.2023 (обновлено: 15:06 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/guterresh-1888413665.html
Гутерреш не назвал страну, сбросившую бомбу на Хиросиму
Гутерреш не назвал страну, сбросившую бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 06.08.2023
Гутерреш не назвал страну, сбросившую бомбу на Хиросиму
Генсек ООН Антониу Гутерреш, говоря о жертвах бомбардировки Хиросимы, не назвал страну, ответственную за их гибель. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T02:57
2023-08-06T15:06
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
антониу гутерреш
идзуми накамицу
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg
ООН, 6 авг — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, говоря о жертвах бомбардировки Хиросимы, не назвал страну, ответственную за их гибель. В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство погибших были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "церемония мира".Послание от имени Гутерреша зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу."Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют", — сказала Накамицу.От лица генсека ООН она призвала страны к ядерному разоружению, упомянув, что барабаны ядерной войны снова бьют, а недоверие и разногласия между странами растут. В мире, по словам Накамицу, вновь появилась "ядерная тень" и "некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом", угрожая его применить."Любое применение ядерного оружия недопустимо. Мы не будем сидеть сложа руки, пока ядерные государства стремятся создать еще более опасные вооружения. Ликвидация ядерного оружия остается наивысшим приоритетом ООН в области разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки", — зачитала Накамицу, так и не упомянув ни разу о роли США в произошедшей трагедии.
https://ria.ru/20230522/tseremoniya-1873443292.html
https://ria.ru/20230806/khirosima-1888160759.html
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_781ea7796363923da37ff627bcf5d7ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, антониу гутерреш, идзуми накамицу, оон
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США, Антониу Гутерреш, Идзуми Накамицу, ООН
Гутерреш не назвал страну, сбросившую бомбу на Хиросиму

Гутерреш в речи, посвященной ядерной бомбардировке Хиросимы, ни разу не упомянул США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 авг — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, говоря о жертвах бомбардировки Хиросимы, не назвал страну, ответственную за их гибель.
В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство погибших были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "церемония мира".
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Послов России и Белоруссии не пригласили на церемонию мира в Нагасаки
22 мая, 15:59
Послание от имени Гутерреша зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
"Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют", — сказала Накамицу.
От лица генсека ООН она призвала страны к ядерному разоружению, упомянув, что барабаны ядерной войны снова бьют, а недоверие и разногласия между странами растут. В мире, по словам Накамицу, вновь появилась "ядерная тень" и "некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом", угрожая его применить.
"Любое применение ядерного оружия недопустимо. Мы не будем сидеть сложа руки, пока ядерные государства стремятся создать еще более опасные вооружения. Ликвидация ядерного оружия остается наивысшим приоритетом ООН в области разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки", — зачитала Накамицу, так и не упомянув ни разу о роли США в произошедшей трагедии.
Участник митинга против ядерного оружия с книгой Дзюнко Моримото Моя Хиросима - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
День Хиросимы
02:52
 
В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)СШААнтониу ГутеррешИдзуми НакамицуООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала