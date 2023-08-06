https://ria.ru/20230806/guterresh-1888413665.html

Гутерреш не назвал страну, сбросившую бомбу на Хиросиму

Гутерреш не назвал страну, сбросившую бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 06.08.2023

Гутерреш не назвал страну, сбросившую бомбу на Хиросиму

Генсек ООН Антониу Гутерреш, говоря о жертвах бомбардировки Хиросимы, не назвал страну, ответственную за их гибель. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T02:57

2023-08-06T02:57

2023-08-06T15:06

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

антониу гутерреш

идзуми накамицу

оон

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ООН, 6 авг — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, говоря о жертвах бомбардировки Хиросимы, не назвал страну, ответственную за их гибель. В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство погибших были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "церемония мира".Послание от имени Гутерреша зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу."Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют", — сказала Накамицу.От лица генсека ООН она призвала страны к ядерному разоружению, упомянув, что барабаны ядерной войны снова бьют, а недоверие и разногласия между странами растут. В мире, по словам Накамицу, вновь появилась "ядерная тень" и "некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом", угрожая его применить."Любое применение ядерного оружия недопустимо. Мы не будем сидеть сложа руки, пока ядерные государства стремятся создать еще более опасные вооружения. Ликвидация ядерного оружия остается наивысшим приоритетом ООН в области разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки", — зачитала Накамицу, так и не упомянув ни разу о роли США в произошедшей трагедии.

https://ria.ru/20230522/tseremoniya-1873443292.html

https://ria.ru/20230806/khirosima-1888160759.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, антониу гутерреш, идзуми накамицу, оон