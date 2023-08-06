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В Таджикистане произошло ДТП с грузовиком, есть погибшие, сообщил источник
В Таджикистане произошло ДТП с грузовиком, есть погибшие, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2023
В Таджикистане произошло ДТП с грузовиком, есть погибшие, сообщил источник
Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее вечером в городе Куляб, что на юге Таджикистана привело к человеческим жертвам и пострадавшим, сообщает... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:02
2023-08-06T22:02
2023-08-06T22:02
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ДУШАНБЕ, 6 авг – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее вечером в городе Куляб, что на юге Таджикистана привело к человеческим жертвам и пострадавшим, сообщает пресс-служба МВД страны. "Страшная авария произошла на автодороге "Душанбе-Куляб-Хорог", на территории улицы Джума Али в городе Куляб в 19:30 местного времени (17:30 мск). Полностью нагруженный грузовик "Дулон", из-за отказа тормозной системы, столкнулся с несколькими автомобилями, после чего въехал в два жилых дома. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что точное число погибших и пострадавших пока уточняется. В свою очередь источники РИА Новости, знакомые с ситуацией, сообщили, что погибли не менее 10 человек. "По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится предварительное следствие", — сообщает МВД РТ. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место происшествия выехали главы МВД, КЧС, здравоохранения, председатель Хатлонской области и другие официальные лица.
https://ria.ru/20230806/dtp-1888515341.html
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в мире, таджикистан, эмомали рахмон, хатлонская область
В мире, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Хатлонская область
В Таджикистане произошло ДТП с грузовиком, есть погибшие, сообщил источник
Источник: на юге Таджикистана у грузовика отказали тормоза, погибли десять человек