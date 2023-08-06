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В Московском регионе в пятницу и субботу ожидаются грозы - РИА Новости, 06.08.2023
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13:32 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/grozy-1888458112.html
В Московском регионе в пятницу и субботу ожидаются грозы
В Московском регионе в пятницу и субботу ожидаются грозы - РИА Новости, 06.08.2023
В Московском регионе в пятницу и субботу ожидаются грозы
Грозовые ливни ожидаются в Московском регионе в пятницу и субботу, может выпасть до 30 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T13:32
2023-08-06T13:32
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Грозовые ливни ожидаются в Московском регионе в пятницу и субботу, может выпасть до 30 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что аномальная жара, установившаяся с приходом августа в Москве, на предстоящей неделе пойдет на спад. В понедельник, в условиях солнечной и сухой погоды, "столбики термометров в Центральной России снова и в последний раз достигнут 30-градусной высоты". "Однако, начиная со вторника и до следующих выходных, атмосфера станет неустойчивой, а значит, в небе появятся башенки кучево-дождевых облаков, сопровождаемых локальным дождем и грозами, что, естественно, освежит воздух. Если во вторник дневная температура понизится до плюс 24-29 градусов, то с каждым днем показания термометров будут сбрасывать по одному градусу, и в конце недели вернутся в климатическое русло августа – до плюс 19-24 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик предупредил, что в пятницу и субботу ожидаются сильные грозовые ливни, может выпасть от 13 до 30 миллиметров осадков. "Тридцатиградусной жары в Центральной России до конца августа больше не прогнозируется, но температурный фон ожидается по-летнему комфортным, во второй и третьей декадах будет превышать норму примерно на 1-3 градуса с пролонгацией тепла и метеорологического лета на начало сентября. Предварительно, осенью запахнет только к середине сентября", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20230806/pogoda-1888451437.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
В Московском регионе в пятницу и субботу ожидаются грозы

В Московском регионе в пятницу и субботу может выпасть до 30 миллиметров осадков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Грозовые ливни ожидаются в Московском регионе в пятницу и субботу, может выпасть до 30 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что аномальная жара, установившаяся с приходом августа в Москве, на предстоящей неделе пойдет на спад. В понедельник, в условиях солнечной и сухой погоды, "столбики термометров в Центральной России снова и в последний раз достигнут 30-градусной высоты".
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"Однако, начиная со вторника и до следующих выходных, атмосфера станет неустойчивой, а значит, в небе появятся башенки кучево-дождевых облаков, сопровождаемых локальным дождем и грозами, что, естественно, освежит воздух. Если во вторник дневная температура понизится до плюс 24-29 градусов, то с каждым днем показания термометров будут сбрасывать по одному градусу, и в конце недели вернутся в климатическое русло августа – до плюс 19-24 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик предупредил, что в пятницу и субботу ожидаются сильные грозовые ливни, может выпасть от 13 до 30 миллиметров осадков.
"Тридцатиградусной жары в Центральной России до конца августа больше не прогнозируется, но температурный фон ожидается по-летнему комфортным, во второй и третьей декадах будет превышать норму примерно на 1-3 градуса с пролонгацией тепла и метеорологического лета на начало сентября. Предварительно, осенью запахнет только к середине сентября", - добавил Тишковец.
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