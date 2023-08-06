https://ria.ru/20230806/grozy-1888458112.html

В Московском регионе в пятницу и субботу ожидаются грозы

В Московском регионе в пятницу и субботу ожидаются грозы - РИА Новости, 06.08.2023

В Московском регионе в пятницу и субботу ожидаются грозы

Грозовые ливни ожидаются в Московском регионе в пятницу и субботу, может выпасть до 30 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T13:32

2023-08-06T13:32

2023-08-06T13:32

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Грозовые ливни ожидаются в Московском регионе в пятницу и субботу, может выпасть до 30 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что аномальная жара, установившаяся с приходом августа в Москве, на предстоящей неделе пойдет на спад. В понедельник, в условиях солнечной и сухой погоды, "столбики термометров в Центральной России снова и в последний раз достигнут 30-градусной высоты". "Однако, начиная со вторника и до следующих выходных, атмосфера станет неустойчивой, а значит, в небе появятся башенки кучево-дождевых облаков, сопровождаемых локальным дождем и грозами, что, естественно, освежит воздух. Если во вторник дневная температура понизится до плюс 24-29 градусов, то с каждым днем показания термометров будут сбрасывать по одному градусу, и в конце недели вернутся в климатическое русло августа – до плюс 19-24 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик предупредил, что в пятницу и субботу ожидаются сильные грозовые ливни, может выпасть от 13 до 30 миллиметров осадков. "Тридцатиградусной жары в Центральной России до конца августа больше не прогнозируется, но температурный фон ожидается по-летнему комфортным, во второй и третьей декадах будет превышать норму примерно на 1-3 градуса с пролонгацией тепла и метеорологического лета на начало сентября. Предварительно, осенью запахнет только к середине сентября", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20230806/pogoda-1888451437.html

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Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец, погода