https://ria.ru/20230806/gretsiya-1888452476.html

Компартия Греции считает угрозу ядерного уничтожения реальной

Компартия Греции считает угрозу ядерного уничтожения реальной - РИА Новости, 06.08.2023

Компартия Греции считает угрозу ядерного уничтожения реальной

Компартия Греции (КПГ) считает угрозу ядерного уничтожения реальной и спустя 78 лет после американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:39

2023-08-06T12:39

2023-08-06T12:39

в мире

греция

сша

хиросима (префектура)

сириза

нато

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АФИНЫ, 6 авг - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) считает угрозу ядерного уничтожения реальной и спустя 78 лет после американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. "Прошло 78 лет со дня величайшего преступления мирового империализма - нападения США с ядерными бомбами на Хиросиму и Нагасаки в Японии 6 и 9 августа 1945 года соответственно, которое привело к мгновенной гибели 180 тысяч человек и неисчислимому числу смертей впоследствии от воздействия радиации", - говорится в сообщении пресс-службы КПГ "к 78-й годовщине ядерного преступления". По мнению компартии, ядерные бомбардировки не имели военного смысла, а их целью было запугать СССР. "Прошло уже три месяца со дня, как красный флаг с серпом и молотом воткнули в сердце нацистского монстра - Рейхстага и капитуляции нацистской Германии, Япония также была фактически разгромлена в военном отношении и уже была очень близка к капитуляции. Таким образом, ядерные удары США не преследовали никаких военных целей, а были демонстрацией американской мощи с особым упором на Советский Союз и Международное коммунистическое движение, а также с прицелом на формирование и борьбу за послевоенный мир", - говорится в заявлении. Как отмечает КПГ, сегодня, спустя почти 8 десятилетий, империалисты продолжают посылать народы на бойню ради своих интересов, а угроза ядерного уничтожения не осталась далеко в прошлом. "Ведь буквально несколько дней назад лидеры НАТО на своем саммите в Вильнюсе, Литва, подтвердили готовность применить ядерное оружие, а соответствующие заявления то и дело делаются противоположным лагерем", - заявила КПГ. Компартия заявляет об огромной ответственности правительства правящей в Греции партии "Новая демократия", действующего с согласия оппозиционных СИРИЗА и ПАСОК, поскольку оно под предлогом защиты "национальных интересов" все больше и больше вовлекает страну в империалистическую войну и смертоносные империалистические планы США-НАТО. "Недавняя поправка Конгресса США, которая, в частности, ставит вопрос о расширении военных баз на греческих островах и увеличении военного присутствия США в Греции, представляет собой опасное развитие событий, направленное против греческого народа и других стран региона, а также против суверенных прав страны, и имеет неисчислимые масштабы. В то же время она напоминает, что разговоры о размещении в Греции ядерного оружия НАТО не новы: отечественные военные объекты уже много лет находятся в "боевой готовности" к этому", - говорится в заявлении. КПГ считает, что борьба против ядерного уничтожения, за запрет ядерных испытаний и оружия, за то, чтобы ни одна страна не стала ядерным "полигоном", неразрывно связана с борьбой за закрытие иностранных военных баз на территории Греции, в том числе баз, на которых может быть "размещено" ядерное оружие, и отмену планов по открытию новых, а также с борьбой за мир, дружбу и солидарность народов.

https://ria.ru/20230806/sderzhivanie-1888425181.html

https://ria.ru/20230805/ispytaniya-1888298819.html

греция

сша

хиросима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, сша, хиросима (префектура), сириза, нато