https://ria.ru/20230806/granata-1888516089.html
В Петербурге кинувшего страйкбольную гранату в подростков мужчину задержали
В Петербурге кинувшего страйкбольную гранату в подростков мужчину задержали - РИА Новости, 06.08.2023
В Петербурге кинувшего страйкбольную гранату в подростков мужчину задержали
Бросивший страйкбольную гранату с перцовым газом в толпу подростков в Удельном парке в Петербурге задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T21:08
2023-08-06T21:08
2023-08-06T21:08
происшествия
санкт-петербург
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Бросивший страйкбольную гранату с перцовым газом в толпу подростков в Удельном парке в Петербурге задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В воскресенье в полицию Приморского района поступило сообщение, что около 15.50 в Удельном парке неизвестный бросил неустановленный предмет в толпу отдыхающих, после чего произошел хлопок. "Подозреваемый был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга", - сообщает пресс-служба Главка МВД. Установлено, что задержанный бросил в толпу страйкбольную гранату с перцовым газом. Сейчас он доставлен в отдел полиции. По данным интернет-издания "Фонтанка", в Удельном парке отдыхали представители субкультуры фурри - поклонники и фанаты антропоморфных животных, и страйкбольная граната была нацелена в их сторону. Они же и задержали злоумышленника до приезда полиции.
https://ria.ru/20230805/arest-1888360486.html
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происшествия, санкт-петербург, приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район
В Петербурге кинувшего страйкбольную гранату в подростков мужчину задержали
В Петербурге мужчину, бросившего страйкбольную гранату в толпу подростков, задержали