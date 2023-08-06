https://ria.ru/20230806/granata-1888516089.html

В Петербурге кинувшего страйкбольную гранату в подростков мужчину задержали

В Петербурге кинувшего страйкбольную гранату в подростков мужчину задержали - РИА Новости, 06.08.2023

В Петербурге кинувшего страйкбольную гранату в подростков мужчину задержали

Бросивший страйкбольную гранату с перцовым газом в толпу подростков в Удельном парке в Петербурге задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T21:08

2023-08-06T21:08

2023-08-06T21:08

происшествия

санкт-петербург

приморский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Бросивший страйкбольную гранату с перцовым газом в толпу подростков в Удельном парке в Петербурге задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В воскресенье в полицию Приморского района поступило сообщение, что около 15.50 в Удельном парке неизвестный бросил неустановленный предмет в толпу отдыхающих, после чего произошел хлопок. "Подозреваемый был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга", - сообщает пресс-служба Главка МВД. Установлено, что задержанный бросил в толпу страйкбольную гранату с перцовым газом. Сейчас он доставлен в отдел полиции. По данным интернет-издания "Фонтанка", в Удельном парке отдыхали представители субкультуры фурри - поклонники и фанаты антропоморфных животных, и страйкбольная граната была нацелена в их сторону. Они же и задержали злоумышленника до приезда полиции.

https://ria.ru/20230805/arest-1888360486.html

https://ria.ru/20230730/voenkomat-1887249717.html

санкт-петербург

приморский район

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происшествия, санкт-петербург, приморский район