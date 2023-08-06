https://ria.ru/20230806/evropa-1888454169.html

СМИ: Украина разрушила главный миф о Европе

СМИ: Украина разрушила главный миф о Европе - РИА Новости, 06.08.2023

СМИ: Украина разрушила главный миф о Европе

Кризис на Украине разрушил миф о космополитичной Европе, заявил старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Ханс Кунднани в своей... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:52

2023-08-06T12:52

2023-08-06T12:52

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Кризис на Украине разрушил миф о космополитичной Европе, заявил старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Ханс Кунднани в своей статье для британского онлайн-издания UnHerd News.“Евросоюз всегда позиционировал себя как “хорошего парня”, защищающего демократию. Однако, оказывая поддержку нацистскому правительству Украины, Европа скатилась к ярому национализму”, – отметил автор статьи.Кунднани также выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине и последующее возможное принятие страны в ЕС только усилят националистические настроения в Европе.Реакция Евросоюза на военные действия на Украине значительно отличается от реакции на конфликты в других странах, напомнил автор статьи. В то время, как Европа продолжает сопротивляться наплыву мигрантов в Средиземноморье, она принимает с распростертыми руками беженцев из Украины. Тем самым ЕС подчеркивает, что он “белый союз”, резюмировал эксперт.Ранее из документов датского посольства в Киеве, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что военные инструкторы НАТО из Дании и Британии в 2021 году – задолго до российской спецоперации - ездили готовить украинских боевиков на базу "Азова"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230806/uvolnenie-1888440160.html

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в мире, дания, россия, нато