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СМИ: Украина разрушила главный миф о Европе - РИА Новости, 06.08.2023
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12:52 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/evropa-1888454169.html
СМИ: Украина разрушила главный миф о Европе
СМИ: Украина разрушила главный миф о Европе - РИА Новости, 06.08.2023
СМИ: Украина разрушила главный миф о Европе
Кризис на Украине разрушил миф о космополитичной Европе, заявил старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Ханс Кунднани в своей... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:52
2023-08-06T12:52
в мире
дания
россия
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Кризис на Украине разрушил миф о космополитичной Европе, заявил старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Ханс Кунднани в своей статье для британского онлайн-издания UnHerd News.“Евросоюз всегда позиционировал себя как “хорошего парня”, защищающего демократию. Однако, оказывая поддержку нацистскому правительству Украины, Европа скатилась к ярому национализму”, – отметил автор статьи.Кунднани также выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине и последующее возможное принятие страны в ЕС только усилят националистические настроения в Европе.Реакция Евросоюза на военные действия на Украине значительно отличается от реакции на конфликты в других странах, напомнил автор статьи. В то время, как Европа продолжает сопротивляться наплыву мигрантов в Средиземноморье, она принимает с распростертыми руками беженцев из Украины. Тем самым ЕС подчеркивает, что он “белый союз”, резюмировал эксперт.Ранее из документов датского посольства в Киеве, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что военные инструкторы НАТО из Дании и Британии в 2021 году – задолго до российской спецоперации - ездили готовить украинских боевиков на базу "Азова"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230806/uvolnenie-1888440160.html
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в мире, дания, россия, нато
В мире, Дания, Россия, НАТО
СМИ: Украина разрушила главный миф о Европе

Обозреватель UnHerd Кунднани: Украина вывела национализм в Евросоюзе на чистую воду

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Кризис на Украине разрушил миф о космополитичной Европе, заявил старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Ханс Кунднани в своей статье для британского онлайн-издания UnHerd News.
“Евросоюз всегда позиционировал себя как “хорошего парня”, защищающего демократию. Однако, оказывая поддержку нацистскому правительству Украины, Европа скатилась к ярому национализму”, – отметил автор статьи.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Зеленский сделал неожиданное заявление об Украине
10:58
Кунднани также выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине и последующее возможное принятие страны в ЕС только усилят националистические настроения в Европе.
Реакция Евросоюза на военные действия на Украине значительно отличается от реакции на конфликты в других странах, напомнил автор статьи. В то время, как Европа продолжает сопротивляться наплыву мигрантов в Средиземноморье, она принимает с распростертыми руками беженцев из Украины. Тем самым ЕС подчеркивает, что он “белый союз”, резюмировал эксперт.
Ранее из документов датского посольства в Киеве, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что военные инструкторы НАТО из Дании и Британии в 2021 году – задолго до российской спецоперации - ездили готовить украинских боевиков на базу "Азова"*.
Американские инструкторы обучают украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Инструкторы из Дании и Британии готовили боевиков на базе "Азова"*
04:21
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
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