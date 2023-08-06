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По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут масштабные изменения - РИА Новости, 06.08.2023
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08:00 06.08.2023 (обновлено: 10:57 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html
По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут масштабные изменения
По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут масштабные изменения - РИА Новости, 06.08.2023
По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут масштабные изменения
К середине года экономика восстановилась до показателей конца 2021-го. Увеличилось внутреннее потребление, повысилась кредитная активность. Однако с третьего... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T08:00
2023-08-06T10:57
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. К середине года экономика восстановилась до показателей конца 2021-го. Увеличилось внутреннее потребление, повысилась кредитная активность. Однако с третьего квартала Банк России прогнозирует замедление темпов роста. Кроме того, ухудшение внешнеторгового баланса ослабило рубль, выросли цены. Для решения проблем регулятор меняет денежно-кредитную политику.Разогнались не на шуткуСвоевременная коррекция ключевой ставки и валютные ограничения весной 2022-го помогли сдержать инфляцию. Оборонная промышленность и восстановление новых регионов обеспечили рост ВВП. Кроме того, программы импортозамещения в машино- и станкостроении, энергетике, IT и других отраслях постепенно приносят результаты. По оценкам ЦБ, ВВП в этом году увеличится на 1,5-2,5 процента. В Минфине ожидают не менее двух процентов.Внутренний спрос восстановился быстрее, чем предполагали, — благодаря налаживанию цепочек поставок, приходу на рынок новых игроков и возвращению части старых под другими именами. В Федеральной таможенной службе заявили, что импорт практически достиг докризисных объемов в стоимостном и физическом отношении. Также эксперты отмечают ослабление панических настроений в обществе. "Люди адаптируются к текущему товарному предложению. Свою роль сыграли господдержка и переориентация производства на внутренний рынок", — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Вместе с потреблением выросло как корпоративное, так и розничное кредитование. Этому способствовало, в частности, понижение ключевой ставки и обилие льготных программ. Однако в последние месяцы увеличилась доля необеспеченных потребительских займов, что требует ужесточения денежно-кредитной политики.Отечественную экономику также подстегивают обрабатывающая промышленность, оптовая торговля и реализация госпроектов. Но всему есть предел: в Центробанке предупреждают, что прогресс скоро замедлится. "Постоянный рост госрасходов еще больше раскрутит инфляцию. Для дальнейшего восстановления нужно возвращение инвесторов и стабилизация рубля", — указывает финансовый эксперт Андрей Верников.Обратная сторонаПовышение внутреннего спроса увеличило потребность в импорте. А экспорт сократился. Рубль, соответственно, подешевел. "Слабость торгового баланса приводит к повышению цен на импортные товары и комплектующие, а дополнительные затраты производители перекладывают на потребителей", — объясняет генеральный директор компании "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.Опрос центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ показал, что больше половины компаний довольно сильно зависят от зарубежных материалов и запчастей. В добывающей отрасли наиболее уязвимы угольные предприятия, в обрабатывающей — текстильные и полиграфические. Быстро решить проблему не получится: всего десять процентов компаний готовы полностью перейти на отечественные комплектующие в течение трех лет, а две трети — лишь частично.Значительные расходы на армию и снижение нефтегазовых доходов также раскручивают инфляцию, добавляет Верников. "Как ни крути, европейский рынок более платежеспособен, чем азиатский. Из-за дисконтов и снижения котировок мы потеряли часть выручки", — говорит он. По данным Минфина, в первом полугодии от продажи углеводородов Россия получила на 47 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022-го.Люди уже ощущают рост цен и оценивают его выше десяти процентов. Данные ЦБ — 5,0-6,5 процента. "Традиционно считается, что показатели инфляции, наблюдаемые государством и населением, разнятся в три раза. Граждане основываются на состоянии своих кошельков, и в ряде случаев это точнее", — отмечает Антонов. Проценко добавляет, что потребительская корзина каждого отдельного человека не совпадает с корзиной Росстата — отсюда и разница в цифрах. В любом случае инфляционные ожидания населения сильно влияют на покупательское поведение. Например, опасаясь резкого подорожания какого-либо товара, люди делают запасы, что создает ажиотажный спрос и увеличивает реальную инфляцию.Решение проблемыЦБ пытается сдержать цены коррекцией ключевой ставки. Эксперты предсказывают повышение минимум еще на один процент до конца года. Ссылаются на опыт прошлых лет. "В 2022-м не случилось обвала, потому что ставку резко подняли до 20%. В конце 2018 года цены росли в ожидании увеличения НДС в 2019-м, тогда этот прием тоже сработал: инфляция была всего три процента", — напоминает Проценко."Было бы хорошо еще ввести для экспортеров обязательную продажу валютной выручки", — считает Верников. Это бы укрепило рубль.Дополнительно ужесточат правила выдачи кредитов — чтобы снизить нагрузку на бюджет. Теперь россиян стимулируют копить. Вместе со ставкой растут проценты по депозитам — у Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ и других. Кроме того, повышается доходность по облигациям федерального займа.Для борьбы с дефицитом бюджета применяют монетарные и бюджетно-налоговые методы. Государство сократило расходы в мае и июне, а в конце года в бюджет поступит единовременный налог на сверхприбыль крупных предприятий. По расчетам регулятора, такая политика позволит ослабить ущерб от мировой нестабильности и в 2024-м выйти на целевые показатели.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)

По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут масштабные изменения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКупюры номиналом одна тысяча рублей
Купюры номиналом одна тысяча рублей - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. К середине года экономика восстановилась до показателей конца 2021-го. Увеличилось внутреннее потребление, повысилась кредитная активность. Однако с третьего квартала Банк России прогнозирует замедление темпов роста. Кроме того, ухудшение внешнеторгового баланса ослабило рубль, выросли цены. Для решения проблем регулятор меняет денежно-кредитную политику.

Разогнались не на шутку

Своевременная коррекция ключевой ставки и валютные ограничения весной 2022-го помогли сдержать инфляцию. Оборонная промышленность и восстановление новых регионов обеспечили рост ВВП. Кроме того, программы импортозамещения в машино- и станкостроении, энергетике, IT и других отраслях постепенно приносят результаты. По оценкам ЦБ, ВВП в этом году увеличится на 1,5-2,5 процента. В Минфине ожидают не менее двух процентов.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаНовокузнецкая компания "АТЕКС" первой в России наладила импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования
Новокузнецкая компания АТЕКС первой в России наладила импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Новокузнецкая компания "АТЕКС" первой в России наладила импортозамещающее производство взрывозащищенного грузоподъемного оборудования
Внутренний спрос восстановился быстрее, чем предполагали, — благодаря налаживанию цепочек поставок, приходу на рынок новых игроков и возвращению части старых под другими именами. В Федеральной таможенной службе заявили, что импорт практически достиг докризисных объемов в стоимостном и физическом отношении. Также эксперты отмечают ослабление панических настроений в обществе. "Люди адаптируются к текущему товарному предложению. Свою роль сыграли господдержка и переориентация производства на внутренний рынок", — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Вместе с потреблением выросло как корпоративное, так и розничное кредитование. Этому способствовало, в частности, понижение ключевой ставки и обилие льготных программ. Однако в последние месяцы увеличилась доля необеспеченных потребительских займов, что требует ужесточения денежно-кредитной политики.
Отечественную экономику также подстегивают обрабатывающая промышленность, оптовая торговля и реализация госпроектов. Но всему есть предел: в Центробанке предупреждают, что прогресс скоро замедлится. "Постоянный рост госрасходов еще больше раскрутит инфляцию. Для дальнейшего восстановления нужно возвращение инвесторов и стабилизация рубля", — указывает финансовый эксперт Андрей Верников.
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Обратная сторона

Повышение внутреннего спроса увеличило потребность в импорте. А экспорт сократился. Рубль, соответственно, подешевел. "Слабость торгового баланса приводит к повышению цен на импортные товары и комплектующие, а дополнительные затраты производители перекладывают на потребителей", — объясняет генеральный директор компании "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
Опрос центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ показал, что больше половины компаний довольно сильно зависят от зарубежных материалов и запчастей. В добывающей отрасли наиболее уязвимы угольные предприятия, в обрабатывающей — текстильные и полиграфические. Быстро решить проблему не получится: всего десять процентов компаний готовы полностью перейти на отечественные комплектующие в течение трех лет, а две трети — лишь частично.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГрузовое судно Heung-A Xiamen с контейнерами в порту Владивостока
Грузовое судно Heung-A Xiamen с контейнерами в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Грузовое судно Heung-A Xiamen с контейнерами в порту Владивостока
Значительные расходы на армию и снижение нефтегазовых доходов также раскручивают инфляцию, добавляет Верников. "Как ни крути, европейский рынок более платежеспособен, чем азиатский. Из-за дисконтов и снижения котировок мы потеряли часть выручки", — говорит он. По данным Минфина, в первом полугодии от продажи углеводородов Россия получила на 47 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022-го.
Люди уже ощущают рост цен и оценивают его выше десяти процентов. Данные ЦБ — 5,0-6,5 процента. "Традиционно считается, что показатели инфляции, наблюдаемые государством и населением, разнятся в три раза. Граждане основываются на состоянии своих кошельков, и в ряде случаев это точнее", — отмечает Антонов. Проценко добавляет, что потребительская корзина каждого отдельного человека не совпадает с корзиной Росстата — отсюда и разница в цифрах. В любом случае инфляционные ожидания населения сильно влияют на покупательское поведение. Например, опасаясь резкого подорожания какого-либо товара, люди делают запасы, что создает ажиотажный спрос и увеличивает реальную инфляцию.
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Решение проблемы

ЦБ пытается сдержать цены коррекцией ключевой ставки. Эксперты предсказывают повышение минимум еще на один процент до конца года. Ссылаются на опыт прошлых лет. "В 2022-м не случилось обвала, потому что ставку резко подняли до 20%. В конце 2018 года цены росли в ожидании увеличения НДС в 2019-м, тогда этот прием тоже сработал: инфляция была всего три процента", — напоминает Проценко.
"Было бы хорошо еще ввести для экспортеров обязательную продажу валютной выручки", — считает Верников. Это бы укрепило рубль.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента на витрине
Дополнительно ужесточат правила выдачи кредитов — чтобы снизить нагрузку на бюджет. Теперь россиян стимулируют копить. Вместе со ставкой растут проценты по депозитам — у Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ и других. Кроме того, повышается доходность по облигациям федерального займа.
Для борьбы с дефицитом бюджета применяют монетарные и бюджетно-налоговые методы. Государство сократило расходы в мае и июне, а в конце года в бюджет поступит единовременный налог на сверхприбыль крупных предприятий. По расчетам регулятора, такая политика позволит ослабить ущерб от мировой нестабильности и в 2024-м выйти на целевые показатели.
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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