https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html
По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут масштабные изменения
По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут масштабные изменения - РИА Новости, 06.08.2023
По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут масштабные изменения
К середине года экономика восстановилась до показателей конца 2021-го. Увеличилось внутреннее потребление, повысилась кредитная активность. Однако с третьего... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T08:00
2023-08-06T08:00
2023-08-06T10:57
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. К середине года экономика восстановилась до показателей конца 2021-го. Увеличилось внутреннее потребление, повысилась кредитная активность. Однако с третьего квартала Банк России прогнозирует замедление темпов роста. Кроме того, ухудшение внешнеторгового баланса ослабило рубль, выросли цены. Для решения проблем регулятор меняет денежно-кредитную политику.Разогнались не на шуткуСвоевременная коррекция ключевой ставки и валютные ограничения весной 2022-го помогли сдержать инфляцию. Оборонная промышленность и восстановление новых регионов обеспечили рост ВВП. Кроме того, программы импортозамещения в машино- и станкостроении, энергетике, IT и других отраслях постепенно приносят результаты. По оценкам ЦБ, ВВП в этом году увеличится на 1,5-2,5 процента. В Минфине ожидают не менее двух процентов.Внутренний спрос восстановился быстрее, чем предполагали, — благодаря налаживанию цепочек поставок, приходу на рынок новых игроков и возвращению части старых под другими именами. В Федеральной таможенной службе заявили, что импорт практически достиг докризисных объемов в стоимостном и физическом отношении. Также эксперты отмечают ослабление панических настроений в обществе. "Люди адаптируются к текущему товарному предложению. Свою роль сыграли господдержка и переориентация производства на внутренний рынок", — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Вместе с потреблением выросло как корпоративное, так и розничное кредитование. Этому способствовало, в частности, понижение ключевой ставки и обилие льготных программ. Однако в последние месяцы увеличилась доля необеспеченных потребительских займов, что требует ужесточения денежно-кредитной политики.Отечественную экономику также подстегивают обрабатывающая промышленность, оптовая торговля и реализация госпроектов. Но всему есть предел: в Центробанке предупреждают, что прогресс скоро замедлится. "Постоянный рост госрасходов еще больше раскрутит инфляцию. Для дальнейшего восстановления нужно возвращение инвесторов и стабилизация рубля", — указывает финансовый эксперт Андрей Верников.Обратная сторонаПовышение внутреннего спроса увеличило потребность в импорте. А экспорт сократился. Рубль, соответственно, подешевел. "Слабость торгового баланса приводит к повышению цен на импортные товары и комплектующие, а дополнительные затраты производители перекладывают на потребителей", — объясняет генеральный директор компании "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.Опрос центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ показал, что больше половины компаний довольно сильно зависят от зарубежных материалов и запчастей. В добывающей отрасли наиболее уязвимы угольные предприятия, в обрабатывающей — текстильные и полиграфические. Быстро решить проблему не получится: всего десять процентов компаний готовы полностью перейти на отечественные комплектующие в течение трех лет, а две трети — лишь частично.Значительные расходы на армию и снижение нефтегазовых доходов также раскручивают инфляцию, добавляет Верников. "Как ни крути, европейский рынок более платежеспособен, чем азиатский. Из-за дисконтов и снижения котировок мы потеряли часть выручки", — говорит он. По данным Минфина, в первом полугодии от продажи углеводородов Россия получила на 47 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022-го.Люди уже ощущают рост цен и оценивают его выше десяти процентов. Данные ЦБ — 5,0-6,5 процента. "Традиционно считается, что показатели инфляции, наблюдаемые государством и населением, разнятся в три раза. Граждане основываются на состоянии своих кошельков, и в ряде случаев это точнее", — отмечает Антонов. Проценко добавляет, что потребительская корзина каждого отдельного человека не совпадает с корзиной Росстата — отсюда и разница в цифрах. В любом случае инфляционные ожидания населения сильно влияют на покупательское поведение. Например, опасаясь резкого подорожания какого-либо товара, люди делают запасы, что создает ажиотажный спрос и увеличивает реальную инфляцию.Решение проблемыЦБ пытается сдержать цены коррекцией ключевой ставки. Эксперты предсказывают повышение минимум еще на один процент до конца года. Ссылаются на опыт прошлых лет. "В 2022-м не случилось обвала, потому что ставку резко подняли до 20%. В конце 2018 года цены росли в ожидании увеличения НДС в 2019-м, тогда этот прием тоже сработал: инфляция была всего три процента", — напоминает Проценко."Было бы хорошо еще ввести для экспортеров обязательную продажу валютной выручки", — считает Верников. Это бы укрепило рубль.Дополнительно ужесточат правила выдачи кредитов — чтобы снизить нагрузку на бюджет. Теперь россиян стимулируют копить. Вместе со ставкой растут проценты по депозитам — у Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ и других. Кроме того, повышается доходность по облигациям федерального займа.Для борьбы с дефицитом бюджета применяют монетарные и бюджетно-налоговые методы. Государство сократило расходы в мае и июне, а в конце года в бюджет поступит единовременный налог на сверхприбыль крупных предприятий. По расчетам регулятора, такая политика позволит ослабить ущерб от мировой нестабильности и в 2024-м выйти на целевые показатели.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. К середине года экономика восстановилась до показателей конца 2021-го. Увеличилось внутреннее потребление, повысилась кредитная активность. Однако с третьего квартала Банк России прогнозирует замедление темпов роста. Кроме того, ухудшение внешнеторгового баланса ослабило рубль, выросли цены. Для решения проблем регулятор меняет денежно-кредитную политику.
Своевременная коррекция ключевой ставки и валютные ограничения весной 2022-го помогли сдержать инфляцию. Оборонная промышленность и восстановление новых регионов обеспечили рост ВВП. Кроме того, программы импортозамещения в машино- и станкостроении, энергетике, IT и других отраслях постепенно приносят результаты. По оценкам ЦБ, ВВП в этом году увеличится на 1,5-2,5 процента. В Минфине ожидают не менее двух процентов.
Внутренний спрос восстановился быстрее, чем предполагали, — благодаря налаживанию цепочек поставок, приходу на рынок новых игроков и возвращению части старых под другими именами. В Федеральной таможенной службе заявили, что импорт практически достиг докризисных объемов в стоимостном и физическом отношении. Также эксперты отмечают ослабление панических настроений в обществе. "Люди адаптируются к текущему товарному предложению. Свою роль сыграли господдержка и переориентация производства на внутренний рынок", — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Вместе с потреблением выросло как корпоративное, так и розничное кредитование. Этому способствовало, в частности, понижение ключевой ставки и обилие льготных программ. Однако в последние месяцы увеличилась доля необеспеченных потребительских займов, что требует ужесточения денежно-кредитной политики.
Отечественную экономику также подстегивают обрабатывающая промышленность, оптовая торговля и реализация госпроектов. Но всему есть предел: в Центробанке предупреждают, что прогресс скоро замедлится. "Постоянный рост госрасходов еще больше раскрутит инфляцию. Для дальнейшего восстановления нужно возвращение инвесторов и стабилизация рубля", — указывает финансовый эксперт Андрей Верников.
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Повышение внутреннего спроса увеличило потребность в импорте. А экспорт сократился. Рубль, соответственно, подешевел. "Слабость торгового баланса приводит к повышению цен на импортные товары и комплектующие, а дополнительные затраты производители перекладывают на потребителей", — объясняет генеральный директор компании "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
Опрос центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ показал, что больше половины компаний довольно сильно зависят от зарубежных материалов и запчастей. В добывающей отрасли наиболее уязвимы угольные предприятия, в обрабатывающей — текстильные и полиграфические. Быстро решить проблему не получится: всего десять процентов компаний готовы полностью перейти на отечественные комплектующие в течение трех лет, а две трети — лишь частично.
Значительные расходы на армию и снижение нефтегазовых доходов также раскручивают инфляцию, добавляет Верников. "Как ни крути, европейский рынок более платежеспособен, чем азиатский. Из-за дисконтов и снижения котировок мы потеряли часть выручки", — говорит он. По данным Минфина, в первом полугодии от продажи углеводородов Россия получила на 47 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022-го.
Люди уже ощущают рост цен и оценивают его выше десяти процентов. Данные ЦБ — 5,0-6,5 процента. "Традиционно считается, что показатели инфляции, наблюдаемые государством и населением, разнятся в три раза. Граждане основываются на состоянии своих кошельков, и в ряде случаев это точнее", — отмечает Антонов. Проценко добавляет, что потребительская корзина каждого отдельного человека не совпадает с корзиной Росстата — отсюда и разница в цифрах. В любом случае инфляционные ожидания населения сильно влияют на покупательское поведение. Например, опасаясь резкого подорожания какого-либо товара, люди делают запасы, что создает ажиотажный спрос и увеличивает реальную инфляцию.
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг России вскрыл новую проблему
ЦБ пытается сдержать цены коррекцией ключевой ставки. Эксперты предсказывают повышение минимум еще на один процент до конца года. Ссылаются на опыт прошлых лет. "В 2022-м не случилось обвала, потому что ставку резко подняли до 20%. В конце 2018 года цены росли в ожидании увеличения НДС в 2019-м, тогда этот прием тоже сработал: инфляция была всего три процента", — напоминает Проценко.
"Было бы хорошо еще ввести для экспортеров обязательную продажу валютной выручки", — считает Верников. Это бы укрепило рубль.
Дополнительно ужесточат правила выдачи кредитов — чтобы снизить нагрузку на бюджет. Теперь россиян стимулируют копить. Вместе со ставкой растут проценты по депозитам — у Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ и других. Кроме того, повышается доходность по облигациям федерального займа.
Для борьбы с дефицитом бюджета применяют монетарные и бюджетно-налоговые методы. Государство сократило расходы в мае и июне, а в конце года в бюджет поступит единовременный налог на сверхприбыль крупных предприятий. По расчетам регулятора, такая политика позволит ослабить ущерб от мировой нестабильности и в 2024-м выйти на целевые показатели.