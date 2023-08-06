https://ria.ru/20230806/dtp-1888425926.html
В Нижегородской области сотрудник ГИБДД устроил ДТП
В Нижегородской области сотрудник ГИБДД устроил ДТП - РИА Новости, 06.08.2023
В Нижегородской области сотрудник ГИБДД устроил ДТП
Сотрудник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД устроил ДТП с тремя машинами в Нижегородской области, полиция проводит служебную проверку, сообщили РИА... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T08:34
2023-08-06T08:34
2023-08-06T08:34
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Сотрудник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД устроил ДТП с тремя машинами в Нижегородской области, полиция проводит служебную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. Первого августа в 20.56 в дежурную часть полиции в Выксе поступило сообщение о том, что на 4-м километре автомобильной дороги Выкса-Вознесенское-Сатис произошло ДТП с тремя автомобилями. "В ходе осмотра места происшествия полицейскими установлено, что 45-летний сотрудник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по городу Выкса, управляя автомобилем "Фольксваген Поло" в свободное от работы время, не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомашиной "Лексус", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Джетта". Водители автомобилей "Фольксваген" после автоаварии госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что у водителя "Фольксваген Поло" взяты биоматериалы для проведения медицинского освидетельствования. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). "Проводится административное расследование и служебная проверка, по результатам которых действиям сотрудника будет дана принципиальная оценка", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230804/dtp-1888132580.html
https://ria.ru/20230801/dtp-1887657373.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижегородская область, выкса, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Нижегородская область, Выкса, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Нижегородской области сотрудник ГИБДД устроил ДТП
В Нижегородской области сотрудник ГИБДД устроил ДТП с пострадавшими
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Сотрудник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД устроил ДТП с тремя машинами в Нижегородской области, полиция проводит служебную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Первого августа в 20.56 в дежурную часть полиции в Выксе
поступило сообщение о том, что на 4-м километре автомобильной дороги Выкса-Вознесенское-Сатис произошло ДТП с тремя автомобилями.
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"В ходе осмотра места происшествия полицейскими установлено, что 45-летний сотрудник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по городу Выкса, управляя автомобилем "Фольксваген Поло" в свободное от работы время, не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомашиной "Лексус", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Джетта". Водители автомобилей "Фольксваген" после автоаварии госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у водителя "Фольксваген Поло" взяты биоматериалы для проведения медицинского освидетельствования. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
"Проводится административное расследование и служебная проверка, по результатам которых действиям сотрудника будет дана принципиальная оценка", - подчеркивается в сообщении.
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