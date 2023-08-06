https://ria.ru/20230806/dtp-1888425926.html

В Нижегородской области сотрудник ГИБДД устроил ДТП

В Нижегородской области сотрудник ГИБДД устроил ДТП - РИА Новости, 06.08.2023

В Нижегородской области сотрудник ГИБДД устроил ДТП

Сотрудник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД устроил ДТП с тремя машинами в Нижегородской области, полиция проводит служебную проверку, сообщили РИА... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:34

2023-08-06T08:34

2023-08-06T08:34

происшествия

нижегородская область

выкса

россия

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Сотрудник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД устроил ДТП с тремя машинами в Нижегородской области, полиция проводит служебную проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. Первого августа в 20.56 в дежурную часть полиции в Выксе поступило сообщение о том, что на 4-м километре автомобильной дороги Выкса-Вознесенское-Сатис произошло ДТП с тремя автомобилями. "В ходе осмотра места происшествия полицейскими установлено, что 45-летний сотрудник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по городу Выкса, управляя автомобилем "Фольксваген Поло" в свободное от работы время, не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомашиной "Лексус", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Джетта". Водители автомобилей "Фольксваген" после автоаварии госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что у водителя "Фольксваген Поло" взяты биоматериалы для проведения медицинского освидетельствования. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). "Проводится административное расследование и служебная проверка, по результатам которых действиям сотрудника будет дана принципиальная оценка", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230804/dtp-1888132580.html

https://ria.ru/20230801/dtp-1887657373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нижегородская область, выкса, россия, гибдд мвд рф