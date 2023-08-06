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Нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ отключили из-за утечки
Нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ отключили из-за утечки - РИА Новости, 06.08.2023
Нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ отключили из-за утечки
Одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключили из-за утечки на территории Польши, сообщил польский оператор магистрали PERN. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:36
2023-08-06T10:36
2023-08-06T14:49
нефтепровод "дружба"
германия
польша
в мире
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ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключили из-за утечки на территории Польши, сообщил польский оператор магистрали PERN."В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити", — заявили в компании.Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет, подчеркнул оператор."Остальные элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем и в Германию, работают в стандартном режиме. Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с графиком. Ситуация не влияет на доступ к топливу для польских автомобилистов", — говорится в сообщении.Сейчас компания расследует причины ЧП.На месте происшествия находятся Государственная пожарная служба и аварийная служба PERN. Рекультивация участка земли, на который разлилась нефть, начнется сразу после завершения ремонтных работ.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
https://ria.ru/20230623/neft-1879959404.html
https://ria.ru/20230617/bryansk-1878852657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефтепровод "дружба", германия, польша, в мире
Нефтепровод "Дружба", Германия, Польша, В мире
Нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ отключили из-за утечки
Польша отключила нитку нефтепровода "Дружба" в сторону Германии из-за утечки
ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости.
Одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключили из-за утечки на территории Польши, сообщил
польский оператор магистрали PERN.
«
"В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити", — заявили в компании.
Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет, подчеркнул оператор.
"Остальные элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем и в Германию, работают в стандартном режиме. Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с графиком. Ситуация не влияет на доступ к топливу для польских автомобилистов", — говорится в сообщении.
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Сейчас компания расследует причины ЧП.
На месте происшествия находятся Государственная пожарная служба и аварийная служба PERN. Рекультивация участка земли, на который разлилась нефть, начнется сразу после завершения ремонтных работ.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске
, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии
в направлении Польши
) и южный (по территории Украины
в направлении Венгрии
, Словакии
, Чехии
).
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