https://ria.ru/20230806/druzhba-1888436862.html

Нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ отключили из-за утечки

Нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ отключили из-за утечки - РИА Новости, 06.08.2023

Нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ отключили из-за утечки

Одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключили из-за утечки на территории Польши, сообщил польский оператор магистрали PERN. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:36

2023-08-06T10:36

2023-08-06T14:49

нефтепровод "дружба"

германия

польша

в мире

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ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключили из-за утечки на территории Польши, сообщил польский оператор магистрали PERN."В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити", — заявили в компании.Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет, подчеркнул оператор."Остальные элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем и в Германию, работают в стандартном режиме. Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с графиком. Ситуация не влияет на доступ к топливу для польских автомобилистов", — говорится в сообщении.Сейчас компания расследует причины ЧП.На месте происшествия находятся Государственная пожарная служба и аварийная служба PERN. Рекультивация участка земли, на который разлилась нефть, начнется сразу после завершения ремонтных работ.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

https://ria.ru/20230623/neft-1879959404.html

https://ria.ru/20230617/bryansk-1878852657.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нефтепровод "дружба", германия, польша, в мире