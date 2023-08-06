https://ria.ru/20230806/donetsk-1888450429.html

При обстреле поселка Старомихайловка со стороны ВСУ ранен человек

При обстреле поселка Старомихайловка со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 06.08.2023

При обстреле поселка Старомихайловка со стороны ВСУ ранен человек

Один человек ранен в результате обстрела украинскими войсками поселка Старомихайловки, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:29

2023-08-06T12:29

2023-08-06T12:29

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела украинскими войсками поселка Старомихайловки, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В поселке городского типа Старомихайловка ранения получил мужчина 1966 года рождения", - написал он. Ранее представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о ранении трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин также сообщал о ранении мужчины в результате обстрела Кировского района Донецка.

https://ria.ru/20230806/donetsk-1888449423.html

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия