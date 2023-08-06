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Спасатели локализовали пожар в университете в Донецке
Спасатели локализовали пожар в университете в Донецке - РИА Новости, 06.08.2023
Спасатели локализовали пожар в университете в Донецке
Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, который начался после обстрела города со стороны ВСУ, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T06:20
2023-08-06T06:20
2023-08-06T07:43
донецк
донецкая народная республика
алексей кострубицкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, который начался после обстрела города со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.Здание университет загорелось вечером в субботу после обстрела Донецка кассетными боеприпасами. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий сообщал РИА Новости, что горит кровля по всей площади — 1,8 тысячи квадратных метров."В Ворошиловском районе Донецка подразделения МЧС локализовали крупный пожар в здании университета в результате обстрела ВФУ", - говорится в сообщении. По предварительной информации, огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие по всей площади, около трех тысяч квадратных метров, пострадал второй этаж. От МЧС по ДНР в тушении участвуют 19 единиц техники и 91 человек личного состава.
https://radiosputnik.ria.ru/20230805/kassetnye-bomby-1888403253.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кострубицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кострубицкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели локализовали пожар в университете в Донецке
МЧС: спасатели локализовали пожар в здании университета в Донецке