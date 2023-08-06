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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами и ракетами из РСЗО - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 06.08.2023 (обновлено: 01:18 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888408992.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами и ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами и ракетами из РСЗО - РИА Новости, 06.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами и ракетами из РСЗО
Украинские войска в субботу с 23.45 по 23.55 выпустили по Донецку еще один кассетный боеприпас и две ракеты из РСЗО, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T00:18
2023-08-06T01:18
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу с 23.45 по 23.55 выпустили по Донецку еще один кассетный боеприпас и две ракеты из РСЗО, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущен боеприпас кассетного типа", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Спустя десять минут по городу прилетели две ракеты из РСЗО. Корреспондент РИА Новости позже передал, что в Донецке раздалось еще несколько залпов ПВО.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что осколки в результате обстрелов падают в центральном Ворошиловском районе города.Ранее в субботу ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате загорелся первый корпус Университета экономики и торговли ДНР. По предварительным данным, пострадавших нет. В здании находился один вахтер.В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
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донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами и ракетами из РСЗО

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами и ракетами из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС ДНР работают на месте пожара в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского в результате обстрела ВСУ
Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР работают на месте пожара в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу с 23.45 по 23.55 выпустили по Донецку еще один кассетный боеприпас и две ракеты из РСЗО, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущен боеприпас кассетного типа", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Спустя десять минут по городу прилетели две ракеты из РСЗО.
Корреспондент РИА Новости позже передал, что в Донецке раздалось еще несколько залпов ПВО.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что осколки в результате обстрелов падают в центральном Ворошиловском районе города.
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Ранее в субботу ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате загорелся первый корпус Университета экономики и торговли ДНР. По предварительным данным, пострадавших нет. В здании находился один вахтер.
В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.
Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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