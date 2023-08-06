https://ria.ru/20230806/dmitrov-1888463102.html

Пожар в подмосковном Дмитрове может распространиться на здание фабрики

Пожар в подмосковном Дмитрове может распространиться на здание фабрики - РИА Новости, 06.08.2023

Пожар в подмосковном Дмитрове может распространиться на здание фабрики

Угроза распространения огня на здание фабрики есть в подмосковном Дмитрове из-за пожара на площади 500 квадратных метров в спортивном магазине, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:08

2023-08-06T14:08

2023-08-06T16:01

происшествия

дмитров

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Угроза распространения огня на здание фабрики есть в подмосковном Дмитрове из-за пожара на площади 500 квадратных метров в спортивном магазине, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости, что пожар на площади 500 квадратных метров разгорелся в подмосковном Дмитрове."Сегодня, около 13 часов дня в помещении магазина по продаже спортивного инвентаря произошло возгорание. В настоящий момент идёт тушение пожара, есть угроза распространения огня на расположенное рядом здание фабрики. Площадь возгорания около 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Специалисты будут устанавливать причину пожара после пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20230806/donetsk-1888466404.html

дмитров

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в подмосковном Дмитрове Тушение пожара в Московской области. К месту пожара направлена лаборатория для проведения замеров воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ. 2023-08-06T14:08 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дмитров