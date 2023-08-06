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Пожар в подмосковном Дмитрове может распространиться на здание фабрики
Пожар в подмосковном Дмитрове может распространиться на здание фабрики - РИА Новости, 06.08.2023
Пожар в подмосковном Дмитрове может распространиться на здание фабрики
Угроза распространения огня на здание фабрики есть в подмосковном Дмитрове из-за пожара на площади 500 квадратных метров в спортивном магазине, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:08
2023-08-06T14:08
2023-08-06T16:01
происшествия
дмитров
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Угроза распространения огня на здание фабрики есть в подмосковном Дмитрове из-за пожара на площади 500 квадратных метров в спортивном магазине, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости, что пожар на площади 500 квадратных метров разгорелся в подмосковном Дмитрове."Сегодня, около 13 часов дня в помещении магазина по продаже спортивного инвентаря произошло возгорание. В настоящий момент идёт тушение пожара, есть угроза распространения огня на расположенное рядом здание фабрики. Площадь возгорания около 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Специалисты будут устанавливать причину пожара после пожарно-технической экспертизы.
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888466404.html
дмитров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тушение пожара в подмосковном Дмитрове
Тушение пожара в Московской области. К месту пожара направлена лаборатория для проведения замеров воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.
2023-08-06T14:08
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитров
Пожар в подмосковном Дмитрове может распространиться на здание фабрики
Пожар в магазине в подмосковном Дмитрове может распространиться на здание фабрики