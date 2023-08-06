https://ria.ru/20230806/dens-1888472863.html
Стало известно о состоянии Лады Дэнс, попавшей в субботу в ДТП
Стало известно о состоянии Лады Дэнс, попавшей в субботу в ДТП - РИА Новости, 06.08.2023
Стало известно о состоянии Лады Дэнс, попавшей в субботу в ДТП
Состояние певицы Лады Дэнс, попавшей в ДТП в субботу, оценивается как средней тяжести, она находится в сознании, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:22
2023-08-06T15:22
2023-08-06T15:59
шоубиз
авто
подольск
лада дэнс
сергей пудовкин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Состояние певицы Лады Дэнс, попавшей в ДТП в субботу, оценивается как средней тяжести, она находится в сознании, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин. Легковушка влетела в две машины в подмосковном Подольске, пострадали четыре человека, заявили журналистам в пресс-службе областного главка полиции. Информированный источник сообщил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс. Инцидент произошел в субботу вечером на 52-м километре трассы М-2 "Крым" (в сторону области). "Ладу Дэнс срочно перевели в частную клинику. После страшного ДТП в Подольске певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы. Сейчас артистка в сознании. <…> Состояние средней тяжести", — сказал собеседник агентства.Директор артистки также добавил, что стали известны подробности случившейся аварии. Автомобиль, на котором двигалась певица, врезался в попавший ранее в ДТП автомобиль Bently. Дэнс находилась на заднем сиденье машины, когда произошел сильнейший удар. Пудовкин отметил, что будет подавать иск в транспортную компанию, которая организовала данный переезд на автомобиле Mercedes. "Будет производиться проверка водителя автомобиля, техническое состояние машины и устанавливаться степень вины персонального водителя", — сказал директор.
https://ria.ru/20230608/safarova-1876886788.html
подольск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, подольск, лада дэнс, сергей пудовкин, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Авто, Подольск, Лада Дэнс, Сергей Пудовкин, Московская область (Подмосковье)
Стало известно о состоянии Лады Дэнс, попавшей в субботу в ДТП
Состояние Лады Дэнс после ДТП в Подольске оценивается как средней тяжести, она в сознании
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Состояние певицы Лады Дэнс, попавшей в ДТП в субботу, оценивается как средней тяжести, она находится в сознании, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин.
Легковушка влетела в две машины в подмосковном Подольске, пострадали четыре человека, заявили журналистам в пресс-службе областного главка полиции. Информированный источник сообщил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс. Инцидент произошел в субботу вечером на 52-м километре трассы М-2 "Крым" (в сторону области).
"Ладу Дэнс срочно перевели в частную клинику. После страшного ДТП в Подольске
певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы. Сейчас артистка в сознании. <…> Состояние средней тяжести", — сказал собеседник агентства.
Директор артистки также добавил, что стали известны подробности случившейся аварии. Автомобиль, на котором двигалась певица, врезался в попавший ранее в ДТП автомобиль Bently. Дэнс находилась на заднем сиденье машины, когда произошел сильнейший удар.
Пудовкин отметил, что будет подавать иск в транспортную компанию, которая организовала данный переезд на автомобиле Mercedes. "Будет производиться проверка водителя автомобиля, техническое состояние машины и устанавливаться степень вины персонального водителя", — сказал директор.
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