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Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после ДТП - РИА Новости, 06.08.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
01:17 06.08.2023 (обновлено: 14:11 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/dens-1888411378.html
Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после ДТП
Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после ДТП - РИА Новости, 06.08.2023
Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после ДТП
Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе в подмосковном Подольске, находится в тяжелом состоянии, об этом сообщили "Известия" со ссылкой на концертного... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T01:17
2023-08-06T14:11
шоубиз
происшествия
россия
лада дэнс
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе в подмосковном Подольске, находится в тяжелом состоянии, об этом сообщили "Известия" со ссылкой на концертного директора артистки Сергея Пудовкина.&quot;Виновник аварии непонятен, но будут разбираться. &lt;...&gt; Состояние (певицы. — Прим. ред.) тяжелое, но будем надеяться, что все будет прекрасно, насколько это возможно&quot;, — цитирует его слова газета.Пудовикин добавил, что для госпитализации певицы был задействован вертолет МЧС.В субботу, 5 августа, в пресс-службе областного главка полиции заявили, что в Подольске легковушка врезалась в две машины. Информированный источник сообщил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс.
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происшествия, россия, лада дэнс
Шоубиз, Происшествия, Россия, Лада Дэнс
Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после ДТП

Певица Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Подмосковье

© РИА НовостиРоссийская певица Лада Дэнс
Российская певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости
Российская певица Лада Дэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе в подмосковном Подольске, находится в тяжелом состоянии, об этом сообщили "Известия" со ссылкой на концертного директора артистки Сергея Пудовкина.
«

"Виновник аварии непонятен, но будут разбираться. <...> Состояние (певицы. — Прим. ред.) тяжелое, но будем надеяться, что все будет прекрасно, насколько это возможно", — цитирует его слова газета.

Пудовикин добавил, что для госпитализации певицы был задействован вертолет МЧС.
В субботу, 5 августа, в пресс-службе областного главка полиции заявили, что в Подольске легковушка врезалась в две машины. Информированный источник сообщил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс.
 
ШоубизПроисшествияРоссияЛада Дэнс
 
 
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