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Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после ДТП

Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после ДТП - РИА Новости, 06.08.2023

Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после ДТП

Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе в подмосковном Подольске, находится в тяжелом состоянии, об этом сообщили "Известия" со ссылкой на концертного... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T01:17

2023-08-06T01:17

2023-08-06T14:11

шоубиз

происшествия

россия

лада дэнс

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе в подмосковном Подольске, находится в тяжелом состоянии, об этом сообщили "Известия" со ссылкой на концертного директора артистки Сергея Пудовкина."Виновник аварии непонятен, но будут разбираться. <...> Состояние (певицы. — Прим. ред.) тяжелое, но будем надеяться, что все будет прекрасно, насколько это возможно", — цитирует его слова газета.Пудовикин добавил, что для госпитализации певицы был задействован вертолет МЧС.В субботу, 5 августа, в пресс-службе областного главка полиции заявили, что в Подольске легковушка врезалась в две машины. Информированный источник сообщил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс.

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2023

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происшествия, россия, лада дэнс