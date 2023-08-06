https://ria.ru/20230806/bespilotniki-1888421644.html

Дроны в России производят около 70 компаний, сообщил Белоусов

Дроны в России производят около 70 компаний, сообщил Белоусов - РИА Новости, 06.08.2023

Дроны в России производят около 70 компаний, сообщил Белоусов

Порядка 70 российских компаний в настоящее время уже являются производителями беспилотных авиасистем, из них около 20 крупных; в 2024 году планируется... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T07:35

2023-08-06T07:35

2023-08-06T07:35

экономика

технологии

россия

новосибирск

андрей белоусов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Порядка 70 российских компаний в настоящее время уже являются производителями беспилотных авиасистем, из них около 20 крупных; в 2024 году планируется произвести около 18 тысяч крупных и средних дронов, сообщил в воскресенье первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на "Архипелаге 2023" в Новосибирске. "Второе направление (нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" - ред.) центральное, оно связано с производством. Этот федеральный проект должен напоминать, как устроены геопространственные данные. Самый первый слой связан с головными производителями. У нас порядка 70 производителей, из них около 20 крупных. Второй слой, связанный с кооперацией - производители комплектующих, третий слой – то, что связано с разработкой технологий", - сказал он. Белоусов отметил, что эта технологическая карта является ключевой: именно здесь будет отрабатываться "закрытие всевозможных дыр и брешей для обеспечения целостности отрасли для того, чтобы наращивать производство на основе собственных линий разработки". "Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тысяч крупных и средних беспилотников без учета беспилотников весом менее 1 килограмма, которых будет десятки тысяч", - сказал он. Первый вице-премьер отметил, что в 2024 году ключевым направлением нового нацпроекта станет направление, связанное с регуляторикой. "Это направление Минтранса и Росавиации. На следующий год эта история будет ключевой, потому что то, что мы произвели, нужно сертифицировать, иначе наши федеральные органы исполнительной власти, носители государственного и гражданского заказа купить ничего не смогут. Мы разрабатываем соответствующую нормативную базу… Подключили здесь центр компетенций Росатома… Работаем над тем, чтобы максимально сократить время сертификации. Эта работа должна дать результат уже в следующем году", - сказал Белоусов. Также, по его словам, важное направление нацпроекта связано с формированием интеллектуального задела. "Это перспективные исследования по основным технологическим направлениям, которые мы видим, которые развиваются в мире и будут формировать облик отрасли БАС через 5-10 лет и так далее. От успеха этого федерального проекта зависит жизнеспособность отрасли в будущем", - сказал он.

https://ria.ru/20230805/bespilotniki-1888350867.html

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экономика, технологии, россия, новосибирск, андрей белоусов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"