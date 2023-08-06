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Дроны в России производят около 70 компаний, сообщил Белоусов - РИА Новости, 06.08.2023
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07:35 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/bespilotniki-1888421644.html
Дроны в России производят около 70 компаний, сообщил Белоусов
Дроны в России производят около 70 компаний, сообщил Белоусов - РИА Новости, 06.08.2023
Дроны в России производят около 70 компаний, сообщил Белоусов
Порядка 70 российских компаний в настоящее время уже являются производителями беспилотных авиасистем, из них около 20 крупных; в 2024 году планируется... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T07:35
2023-08-06T07:35
экономика
технологии
россия
новосибирск
андрей белоусов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Порядка 70 российских компаний в настоящее время уже являются производителями беспилотных авиасистем, из них около 20 крупных; в 2024 году планируется произвести около 18 тысяч крупных и средних дронов, сообщил в воскресенье первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на "Архипелаге 2023" в Новосибирске. "Второе направление (нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" - ред.) центральное, оно связано с производством. Этот федеральный проект должен напоминать, как устроены геопространственные данные. Самый первый слой связан с головными производителями. У нас порядка 70 производителей, из них около 20 крупных. Второй слой, связанный с кооперацией - производители комплектующих, третий слой – то, что связано с разработкой технологий", - сказал он. Белоусов отметил, что эта технологическая карта является ключевой: именно здесь будет отрабатываться "закрытие всевозможных дыр и брешей для обеспечения целостности отрасли для того, чтобы наращивать производство на основе собственных линий разработки". "Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тысяч крупных и средних беспилотников без учета беспилотников весом менее 1 килограмма, которых будет десятки тысяч", - сказал он. Первый вице-премьер отметил, что в 2024 году ключевым направлением нового нацпроекта станет направление, связанное с регуляторикой. "Это направление Минтранса и Росавиации. На следующий год эта история будет ключевой, потому что то, что мы произвели, нужно сертифицировать, иначе наши федеральные органы исполнительной власти, носители государственного и гражданского заказа купить ничего не смогут. Мы разрабатываем соответствующую нормативную базу… Подключили здесь центр компетенций Росатома… Работаем над тем, чтобы максимально сократить время сертификации. Эта работа должна дать результат уже в следующем году", - сказал Белоусов. Также, по его словам, важное направление нацпроекта связано с формированием интеллектуального задела. "Это перспективные исследования по основным технологическим направлениям, которые мы видим, которые развиваются в мире и будут формировать облик отрасли БАС через 5-10 лет и так далее. От успеха этого федерального проекта зависит жизнеспособность отрасли в будущем", - сказал он.
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экономика, технологии, россия, новосибирск, андрей белоусов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Технологии, Россия, Новосибирск, Андрей Белоусов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Дроны в России производят около 70 компаний, сообщил Белоусов

Белоусов: около 70 российских компаний являются производителями беспилотных авиасистем

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРабочие в цехе сборки АО "Кронштадт"
Рабочие в цехе сборки АО Кронштадт - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Рабочие в цехе сборки АО "Кронштадт". Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Порядка 70 российских компаний в настоящее время уже являются производителями беспилотных авиасистем, из них около 20 крупных; в 2024 году планируется произвести около 18 тысяч крупных и средних дронов, сообщил в воскресенье первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на "Архипелаге 2023" в Новосибирске.
«
"Второе направление (нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" - ред.) центральное, оно связано с производством. Этот федеральный проект должен напоминать, как устроены геопространственные данные. Самый первый слой связан с головными производителями. У нас порядка 70 производителей, из них около 20 крупных. Второй слой, связанный с кооперацией - производители комплектующих, третий слой – то, что связано с разработкой технологий", - сказал он.
Белоусов отметил, что эта технологическая карта является ключевой: именно здесь будет отрабатываться "закрытие всевозможных дыр и брешей для обеспечения целостности отрасли для того, чтобы наращивать производство на основе собственных линий разработки".
"Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тысяч крупных и средних беспилотников без учета беспилотников весом менее 1 килограмма, которых будет десятки тысяч", - сказал он.
Первый вице-премьер отметил, что в 2024 году ключевым направлением нового нацпроекта станет направление, связанное с регуляторикой.
"Это направление Минтранса и Росавиации. На следующий год эта история будет ключевой, потому что то, что мы произвели, нужно сертифицировать, иначе наши федеральные органы исполнительной власти, носители государственного и гражданского заказа купить ничего не смогут. Мы разрабатываем соответствующую нормативную базу… Подключили здесь центр компетенций Росатома… Работаем над тем, чтобы максимально сократить время сертификации. Эта работа должна дать результат уже в следующем году", - сказал Белоусов.
Также, по его словам, важное направление нацпроекта связано с формированием интеллектуального задела. "Это перспективные исследования по основным технологическим направлениям, которые мы видим, которые развиваются в мире и будут формировать облик отрасли БАС через 5-10 лет и так далее. От успеха этого федерального проекта зависит жизнеспособность отрасли в будущем", - сказал он.
Стенд федерального агентства воздушного транспорта - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Вчера, 14:53
 
ЭкономикаТехнологииРоссияНовосибирскАндрей БелоусовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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