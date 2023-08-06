https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888485238.html

Очевидица рассказала о пострадавшем при падении беспилотника в Подольске

Очевидица рассказала о пострадавшем при падении беспилотника в Подольске - РИА Новости, 06.08.2023

Очевидица рассказала о пострадавшем при падении беспилотника в Подольске

Мужчина получил небольшой ожог после падения беспилотника в Подольском горокруге, в госпитализации он не нуждается, сообщила РИА Новости очевидица... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T16:55

2023-08-06T16:55

2023-08-06T16:55

специальная военная операция на украине

происшествия

подольский район

подольск

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мужчина получил небольшой ожог после падения беспилотника в Подольском горокруге, в госпитализации он не нуждается, сообщила РИА Новости очевидица произошедшего, знакомая с пострадавшим. "Да, с ним (с пострадавшим мужчиной - ред.) всё в порядке, там особо ничего страшного, небольшой ожог на руке", - отметила женщина. Она подчеркнула, что пострадавший в госпитализации не нуждался. "Как взорвалось, сразу же каким-то осколком... мы даже и не поняли, что у него там ожог. Так стояли, прямо над нашими головами и взрывалось", - добавила очевидица. Инцидент произошел в поселке Сельхозтехника Подольского района. О том, что мужчина получил ожог после падения беспилотника, сообщил РИА Новости и представитель экстренных служб. Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщали, что украинский БПЛА уничтожен комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья. Глава Подольского городского округа Дмитрий Жариков сообщал о выбитых стеклах в некоторых домах, пообещав, что уже сегодня окна застеклят.

https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888448059.html

https://ria.ru/20230806/pvo-1888453978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, подольский район, подольск, россия