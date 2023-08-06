https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888485238.html
Очевидица рассказала о пострадавшем при падении беспилотника в Подольске
Очевидица рассказала о пострадавшем при падении беспилотника в Подольске - РИА Новости, 06.08.2023
Очевидица рассказала о пострадавшем при падении беспилотника в Подольске
Мужчина получил небольшой ожог после падения беспилотника в Подольском горокруге, в госпитализации он не нуждается, сообщила РИА Новости очевидица... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:55
2023-08-06T16:55
2023-08-06T16:55
специальная военная операция на украине
происшествия
подольский район
подольск
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мужчина получил небольшой ожог после падения беспилотника в Подольском горокруге, в госпитализации он не нуждается, сообщила РИА Новости очевидица произошедшего, знакомая с пострадавшим. "Да, с ним (с пострадавшим мужчиной - ред.) всё в порядке, там особо ничего страшного, небольшой ожог на руке", - отметила женщина. Она подчеркнула, что пострадавший в госпитализации не нуждался. "Как взорвалось, сразу же каким-то осколком... мы даже и не поняли, что у него там ожог. Так стояли, прямо над нашими головами и взрывалось", - добавила очевидица. Инцидент произошел в поселке Сельхозтехника Подольского района. О том, что мужчина получил ожог после падения беспилотника, сообщил РИА Новости и представитель экстренных служб. Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщали, что украинский БПЛА уничтожен комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья. Глава Подольского городского округа Дмитрий Жариков сообщал о выбитых стеклах в некоторых домах, пообещав, что уже сегодня окна застеклят.
https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888448059.html
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Очевидица рассказала о пострадавшем при падении беспилотника в Подольске
Очевидица: мужчина получил небольшой ожог при падении беспилотника в Подольском округе